La solución más antigua (y efectiva) para que perros y gatos no marquen el portal de tu casa o negocio - UNSPLASH - NATHAN DUMLAO

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Seguramente estarás cansado de que perros y gatos hagan sus necesidades frente al portal de tu casa o en la entrada de tu negocio, especialmente cuando se trata de una zona con mucho tránsito de animales. Una situación habitual que genera molestias, malos olores y una sensación constante de falta de limpieza en espacios que se usan a diario.

Por suerte, Diego Fernández, ingeniero químico y creador de contenidos conocido en redes como @renovandoconideas, ha recuperado una solución "más antigua que las radionovelas" para poner fin a esta situación. Se trata de un método tradicional que, según explica, se ha utilizado durante décadas para evitar que perros y gatos marquen determinados espacios.

CÓMO EVITAR QUE LOS ANIMALES MARQUEN TU CASA O NEGOCIO

La solución se encuentra en la creolina triple concentrada, un producto que, según explica el creador, actúa creando una barrera olfativa muy intensa. Su olor penetrante resulta especialmente desagradable para perros y gatos, lo que hace que eviten acercarse a las zonas donde se aplica y, por tanto, dejen de marcar esos espacios.

Además de su efecto disuasorio, la creolina cuenta con propiedades desinfectantes, lo que contribuye a mantener más limpios e higiénicos los exteriores de viviendas y negocios.

CÓMO UTILIZAR LA CREOLINA

El efecto de la creolina no se produce de manera instantánea, sino que depende de la repetición y la constancia en su aplicación. Al usar el producto de forma regular, los animales comienzan a percibir el olor como desagradable y a evitar acercarse a las zonas tratadas.

Lo ideal es aplicar la creolina aproximadamente una vez por semana o después de lluvias intensas cuando el agua haya podido eliminar parte del producto. Con el tiempo, perros y gatos crean una asociación negativa con ese lugar y, de manera progresiva, dejan de marcarlo.

QUÉ PRECAUCIONES DEBES TENER EN CUENTA

La creolina no es perjudicial para los animales si se usa correctamente, ya que solo actúa como barrera olfativa. No obstante, Fernández avisa de que no debe aplicarse directamente sobre ellos, pues podría causarles estrés o molestias debido a su olor intenso.

Además, recomienda evitar su uso en áreas donde las mascotas comen o duermen. Su aplicación debe limitarse únicamente a suelos, fachadas o puntos específicos donde se ha detectado el marcaje, garantizando así un uso seguro y efectivo del producto.