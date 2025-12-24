Trucos para calmar un perro nervioso y evitar el estrés durante la Navidad

Un perro nervioso - HARRISON LIN - UNSPLASH

MADRID 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

Especialmente durante las navidades, los perros suelen sufrir estrés por los ruidos de fuegos artificiales, el barullo de tener a extraños en su hogar o los cambios en su ambiente con decoraciones y luces. Algunos se esconden o lloran por el agobio; otros se convierten en mascotas sobreexcitadas por la energía del ambiente y dificultan la convivencia en el hogar. Cada perro tiene un carácter diferente, por lo que es importante poder reconocer cuál es su comportamiento "normal" para poder ayudarle en situaciones estresantes.

MANTÉN LA RUTINA Y CREA UN ESPACIO SEGURO

Una de las recomendaciones principales de los expertos de Tienda Animal es mantener la rutina diaria de los perros para aliviar y prevenir el estrés navideño. Se debe intentar, dentro de lo posible, conservar los horarios de paseo, comida y descanso para proporcionarles una sensación de estabilidad y seguridad en el hogar, lo que puede reducir su ansiedad.

Por añadidura, especialmente en el caso de que el perro sea muy energético, Adaptil recomienda que los dueños jueguen con su amigo canino o les den un paseo más largo de lo normal para gastar el exceso de energía y hacer que se sienta más tranquilo al conocer a gente nueva.

Otro truco clave puede ser la creación de un espacio seguro para los perros. Este espacio puede incluir su cama habitual o una zona donde se sientan protegidos, lo que permite que los caninos se aparten si se sientan abrumados. Se puede incluir una manta o sus juguetes favoritos para reforzar un ambiente de calma y seguridad.

OFRÉCELE JUGUETES INTERACTIVOS

Para algunos perros, mantener la mente ocupada es fundamental para evitar que dirija su atención hacia hábitos destructivos. Se recomienda no utilizar castigos para frenar comportamientos no deseados, sino redirigir su atención hacia otras actividades que pueden resultar relajantes.

Aunque existen productos relajantes para perros como collares o golosinas con feromonas, otra alternativa son los juguetes interactivos. La mayoría esconden golosinas o pienso en su interior y obligan a los caninos a utilizar su mente para conseguir un premio, lo que puede reducir su tensión. Además, estos juguetes sirven como distracción y ayudan a canalizar su energía hacia actividades constructivas y mantienen sus bocas ocupadas, algo especialmente importante en perros con tendencias destructivas.

RESPETA SUS SEÑALES

Especialmente en momentos de gran movimiento, como la Navidad, los dueños deben estar atentos a las señales de estrés de sus perros. Observar comportamiento como un lenguaje corporal tenso, la cola metida entre las patas o sostenida rígidamente, y las orejas pegadas completamente a la cabeza o giradas hacia atrás puede indicar que el animal está estresado. Otros signos de incomodidad incluyen lamerse los labios, bostezar, esconderse, ladrar persistentemente, caminar de un lado para otro o estar inquieto.

Para evitar el estrés en los caninos, es fundamental reconocer señales de estrés y ofrecerles momentos de descanso cuando sean necesarios. En el caso de tener invitados y detectar estos signos, se recomienda informarles de que lo mejor es no interactuar con el perro, permitiéndole decidir si quiere participar en las festividades o retirarse a un espacio tranquilo.