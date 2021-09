Las acciones de Zardoya Otis se disparan un 31,4% tras la OPA

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de Zardoya Otis se han disparado un 31,4% en la sesión de este jueves, después de que Otis haya anunciado su intención de lanzar una oferta publica de adquisición (OPA) sobre el 49,99% de su filial que no controla por 1.646 millones de euros, a razón de 7 euros en efectivo por cada título, lo que supone una prima del 30,8% respecto al cierre de ayer (5,35 euros).

Al término de la jornada bursátil, las acciones de la compañía se han colocado en 7,03 euros, por encima del ofrecido en la OPA.

La oferta se dirige a las 470.464.311 acciones en las que se divide el capital social de Zardoya Otis, excluyendo las 235.279.377 acciones titularidad indirecta de Otis, que serán inmovilizadas, con lo que la oferta lanzada por la matriz se dirige de manera efectiva a un total de 235.184.934 acciones, representativas de un 49,99% de su capital social.

El precio de la oferta se reducirá en un importe de 0,074 euros por acción como consecuencia del dividendo anunciado por Zardoya Otis, cuyo pago está previsto para el 11 de octubre de 2021, y se redondeará al alza a dos decimales, de tal manera que con efectos a partir del 7 de octubre de 2021 (fecha ex-dividendo) quedará fijado en 6,93 euros por acción.

El oferente es Opal Spanish Holdings (OSH), íntegramente participada por Otis Elevator Company, y prevé que la presentación de la solicitud de autorización de la oferta tendrá lugar hacia el final del plazo máximo de un mes previsto.

OSH ejercitará el derecho de venta forzosa de las restantes acciones de Zardoya Otis ('squeeze-out') al mismo precio de la oferta, sujeto a cualquier ajuste. La ejecución de la operación de venta forzosa resultante del ejercicio del dicho derecho dará lugar a la exclusión de cotización de Zardoya Otis de las bolsas de valores españolas.

ANALISTAS RECOMIENDAN ACUDIR A LA OPA

El departamento de Inversiones y Productos de Singular Bank ha explicado que, si Otis consigue más de un 90% de las acciones de la compañía, se excluirá a Zardoya Otis de cotización, mientras que de no alcanzar ese porcentaje, habría una segunda OPA de exclusión con un requisito de alcanzar el 75% del capital.

Aunque no se ha mencionado de forma explícita, los analistas de entienden que la operación cuenta con el acuerdo de los principales accionistas de la compañía, con excepción de la consultora Euro Syns, que controla u 11,345% del capital. En caso de que no acudiera a la oferta, no se produciría la exclusión automática de cotización y habría que esperar a una segunda OPA.

"Si la oferta es finalmente aprobada en los términos descritos, y teniendo en cuenta que la exclusión de cotización acabará produciéndose con total seguridad, nuestra recomendación sería acudir a la OPA", recoge una nota informativa.

También ha recomendado acudir a la OPA el analista senior de Renta 4 Banco Javier Díaz, que sitúa el precio objetivo de Zardoya Otis en 7 euros por acción.

"A pesar de que no considerábamos la posibilidad de M&A como un punto principal de la tesis de inversión en Zardoya Otis, sí que defendíamos el sentido de una OPA de exclusión por parte de Otis Worldwide, pues si bien ya consolidaba globalmente Zardoya, esta cotizaba a múltiplos claramente por debajo de la matriz y competidores a pesar de tener mayores márgenes operativos. Recomendamos acudir a la OPA", ha señalado.