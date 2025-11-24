Aedas Homes se dispara un 11% tras mejorar Neinor su OPA hasta los 24 euros por acción

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de Aedas Homes subieron este lunes más de un 11%, después de que Neinor Homes anunciara un incremento del 12,5% en la contraprestación ofrecida a los accionistas minoritarios en su Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre Aedas, hasta los 24 euros por título.

En concreto, los títulos de Aedas Homes escalaron un 11,03%, hasta los 23,65 euros por acción, muy cerca ya de los 24 euros que Neinor pagará a los accionistas minoritarios, siempre y cuando la aceptación de la OPA no supere el 50%, excluyendo en este recuento el 79% de participación de Castlelake.

Este fondo ya pactó con Neinor una contraprestación de 21,3 euros para la venta de su 79%, por lo que los minoritarios recibirán una prima del 12,5% respecto a esa cifra. No obstante, las acciones de Aedas cotizaban en 24 euros (excluyendo los dividendos que entregó posteriormente) antes de que se anunciase la operación, por lo que no recibirán ninguna prima respecto a la situación previa.

Este aumento del precio de la OPA, comunicado el pasado viernes tras el cierre del mercado, se produce después de que Neinor Homes recibiera inquietudes por parte de sus accionistas sobre el precio inicial ofertado y la necesidad de aprobar una segunda OPA obligatoria, esperando así conseguir una mayor aceptación a su oferta.

De esta forma, la OPA obligatoria posterior se lanzará, sujeto a la oportuna autorización de la CNMV, lo antes posible después de completarse la oferta voluntaria, con el objetivo de acelerar la adquisición del capital restante en manos de accionistas minoritarios.

"La prioridad de Neinor Homes es cerrar la operación de forma rápida, ordenada y con todos los accionistas alineados, permitiendo que la compañía centre su tiempo y recursos en aquello que mejor sabe hacer: promover vivienda de alta calidad allá donde más se necesita", argumentó Neinor Homes, defendiendo que esta operación "no tiene precedentes en el mercado".

Pese a que ahora la contraprestación que pagará Neinor será mayor, sus acciones también se impulsaron un 2,52%, hasta los 17,88 euros. Al aumentar el precio solo sobre un 21% del capital, el aumento real del gasto para Neinor en esta operación ha subido solo un 2,6%.