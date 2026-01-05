La Bolsa española negoció 384.582 millones de euros en 2025 en renta variable, un 21,2% más

Paneles informativos, en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 2 de enero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Bolsa española negoció 384.582 millones de euros en renta variable en todo 2025, lo que supone un alza del 21,2% respecto al registro de 2024, en tanto que el parqué nacional culminó la incorporación en su mercado principal de HBX Group, Izertis y Cirsa Enterprises.

Según refleja el balance mensual y anual de los mercados que publica cada mes Six, dueño de BME, el volumen negociado en renta variable el pasado diciembre fue de 35.451 millones de euros, lo que supone una caída del 4,8% respecto al noviembre previo pero, a la par, un aumento del 52,9% en comparación con diciembre de 2024.

Asimismo, el número de negociaciones acumuladas entre enero y diciembre fue de 31,83 millones, un 6,6% más respecto al resultado de 2024. Solo en el mes de diciembre, el número de negociaciones se situó en los 2,17 millones, un 2,6% más que en el mismo mes de 2024, pero un 12,5% inferior al dato de noviembre.

En cuanto a la renta fija, la contratación en el mercado secundario acumuló un volumen de 139.327 millones de euros en 2025, lo que supone un aumento del 34,1% respecto a 2024. Entrando al detalle particular de diciembre, se observa que se negociaron 13.883 millones de euros en renta fija, un 18,4% más que en noviembre y un 193,9% más que el volumen de diciembre de 2024.

En cuanto al número de negociaciones, estas fueron de 19.248 operaciones entre enero y diciembre, un 13,1% menos que en 2024. Sólo en diciembre se llevaron a cabo 4.954 negociaciones, un 0,4% más que en el mismo mes de 2024, aunque un 15,2% inferior al noviembre previo.

De igual forma, el volumen admitido a negociación en el mercado primario de renta fija fue de 396.112 millones de euros en los doce meses de 2025, lo que supone un incremento del 19,6% respecto al mismo plazo de 2024.

De su lado, en el mercado de derivados, la negociación acumulada en 2025 de los contratos de futuros sobre el Ibex 35 cayó un 9% en comparación con 2024, con 4.100 contratos en el periodo, si bien el volumen de los contratos aumentó un 7,7% hasta los 49.027 millones de euros. La contratación acumulada de opciones sobre el Ibex 35 registró un descenso del 62,7%, mientras que sobre acciones aumentó un 50,8%.

Además de las mencionadas incorporaciones al mercado principal, los mercados BME Growth y BME Scaleup incorporaron 14 nuevas empresas en 2025. También durante el año pasado se lanzó el BME Easy Access que proporciona un mecanismo adicional para la salida a bolsa que permite la admisión de acciones sin el requisito de una distribución mínima de las mismas.

De su lado, el volumen de emisiones de deuda corporativa aumentó un 52% hasta superar los 79.000 millones de euros en 2025, mientras que el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) alcanzó un nuevo hito con un saldo vivo total que superó por primera vez los 10.000 millones de euros.