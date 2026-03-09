Caídas generalizadas en las Bolsas asiáticas, con el Nikkei japonés a la cabeza (-5,2%)

Archivo - Bandera de Japón. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las principales bolsas del continente asiático han cerrado este lunes en negativo, con una fuerte caída del 5,2% en el caso del selectivo Nikkei de la Bolsa de Tokio, tras las fuertes subidas del precio del petróleo y el dato de inflación de China, peor lo esperado.

En concreto, la tasa interanual del IPC del gigante asiático escaló en febrero hasta el 1,3%, cuatro décimas por encima de lo previsto y su valor más alto en tres años.

Por su parte, el Hang Seng de la Bolsa de Hong Kong se dejaba cerca de un 1,4% en los instantes finales de la negociación de este lunes, mientras que el selectivo de la Bolsa de Shenzhen bajaba casi un 0,8% y el de la Bolsa de Shanghái un 0,7%.

De este modo, el índice CSI 300, que sigue a las 300 mayores empresas de las dos bolsas continentales chinas, perdió este lunes casi un 1%.