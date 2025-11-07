Cellnex cae un 3,6% pese a anunciar que retribuirá al accionistas con 1.000 millones hasta 2026

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de Cellnex han cerrado este viernes en Bolsa con un descenso de un 3,59%, hasta situarse en los 26,6 euros por título, pese a anunciar que repartirá entre sus accionistas 1.000 millones de euros (entre reparto de dividendo y recompra de acciones) hasta 2026.

Según los datos del mercado consultados por Europa Press, aún con el descenso de esta jornada, la cotizada ha limitado las caídas semanales al 1,59%.

En lo que va de año, Cellnex arroja una evolución negativa de un 12,82%, en tanto que la capitalización bursátil se ha situado al cierre de este viernes ligeramente por debajo de los 18.800 millones de euros.

Cellnex anunció esta retribución al accionista pese a elevar en un 87% sus pérdidas en los nueve primeros meses del ejercicio, hasta los 263 millones de euros, informó ayer la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Entre enero y septiembre, la propietaria de torres de telecomunicaciones registró ingresos de 2.937 millones de euros, lo que supone un crecimiento orgánico proforma del 5,7% excluyendo Irlanda y Austria.

En concreto, la firma ha anunciado que repartirá dividendos a cargo de la parte de la reserva de prima de emisión por importe de 500 millones de euros y que lanzará un programa de recompra de acciones por otros 500 millones.

El dividendo se hará en dos tramos de 250 millones pagaderos en enero de 2026 y julio de 2026, y el importe bruto por acción y el calendario detallado se comunicarán en un futuro.

El propósito del programa de recompras es "reducir el capital social de la sociedad mediante la amortización de las acciones", y del total, 300 millones ya han sido comprometidos y 200 millones procederán de la venta de centros de datos en Francia.

En todo caso, el valor nominal de las acciones propias adquiridas directa o indirectamente, sumadas al de las que ya posea en cada momento y, en su caso, sus filiales, no podrá ser superior al 10% del capital suscrito. El programa comenzará el próximo 10 de noviembre y permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de este año.

REACCIÓN DEL MERCADO

Tras publicar Cellnex sus cuentas, un informe del Banco Sabadell ha reseñado que la acogida debería ser positiva por la mejora de la retribución al accionista, el flujo de caja libre creciente y por encima de lo esperado y por la mala evolución que lleva la acción en 2025.

En ese sentido, la entidad catalana otorga a Cellnex un precio objetivo de 45,9 euros con una recomendación de 'sobreponderar'.

De su lado, el analista de eToro, Javier Molina, ha indicado que "el dividendo no tapa la herida técnica".

"Una maniobra que busca reforzar la confianza del mercado en medio de un contexto exigente", ha incidido Molina sobre el mantenimiento de previsiones y los anuncios de recompras y retribución al accionista.

"El mercado no solo escucha resultados, mira siempre el gráfico como indicador del verdadero sentimiento inversor. Y ahí el mensaje es claro. Desde 2022, Cellnex sigue inmersa en una tendencia bajista bien definida. La zona de 26 euros es ahora el soporte clave. Si se pierde, podría iniciarse un calvario técnico con un primer objetivo en los 22 euros y un potencial recorrido hasta los 20", ha alertado.

Por contra, ha anticipado que, por arriba, sólo una recuperación sostenida por encima de los 30 euros devolvería señales de giro real.