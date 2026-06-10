El Comité del Ibex se reúne este jueves con Técnicas Reunidas como favorita para entrar en el selectivo

Archivo - Interior del Palacio de la Bolsa de Madrid. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Comité Asesor Técnico (CAT) del Ibex tiene previsto reunirse este jueves en el que será su tercer encuentro en 2026 con la vista puesta en la compañía especializada en ingeniería y construcción de infraestructuras para el sector del petróleo y del gas Tecnicas Reunidas, que se postula como favorita para entrar en el selectivo nacional.

En este sentido, la analista de Bankinter Esther Gutiérrez, ha explicado que, tras casi dos años sin modificaciones en la composición del índice español, "en esta ocasión podría haber cambios".

Concretamente, la modificación previa tuvo lugar el 22 de julio de 2024, cuando la compañía global del sector de belleza 'premium' Puig pasó a formar parte del indicador en sustitución de Meliá Hotels. Desde entonces, el Ibex ha experimentado su periodo más largo sin renovaciones en su composición desde su lanzamiento en enero de 1992.

Ahora, Técnicas Reunidas aspira a romper esa racha de inmovilidad en el índice. "Es la aspirante mejor posicionada para incorporarse al índice", ha precisado Gutiérrez.

Por el contrario, en la rampa de salida todas las miradas apuntan a Acciona Energía, ya que el volumen de negociación de la filial de Acciona supera a la del actual componente del selectivo.

Pese a ello, la experta del banco naranja ha argumentado que existe "un inconveniente" para ejecutar la permuta. "La capitalización de Técnicas es ligeramente inferior a la exigida por el Comité. En concreto, es del 0,28% de la capitalización media del índice durante los seis meses previos a la reunión frente al 0,30% exigido", ha calculado la economista.

Por su parte, Acciona Energía también incumple este requisito, y por un margen más amplio, lo que no supone necesariamente un motivo de exclusión, mientras que sí es un criterio necesario para la inclusión de un valor en el índice. "En cualquier caso, nos decantamos por que finalmente el CAT anuncie el mencionado cambio", ha apostado Gutiérrez.

Asimismo, el analista de XTB Javier Cabrera, ha adelantado que es posible que Acciona termine comprando lo que todavía no posee de Acciona Energía, que ronda el 9%, lo que, en su opinión, dejaría al Ibex 35 "cojo".

A cierre de mercado de este miércoles, la capitalización bursátil de la energética rondaba los 7.000 millones de euros y el precio de la acción se ubicaba en los 21,66 euros; mientras que el valor en bolsa de Técnicas Reunidas se posicionaba tras la campana final en torno a los 2.433 millones de euros con un preció por título de 30,3 euros.

Para Cabrera, también existen otros valores relevantes como Viscofan o Vidrala, aunque, en su opinión, Técnicas Reunidas está acaparando un mayor protagonismo en las quinielas de entrada, puesto que su elevado capital flotante le otorga un factor de ajuste significativo.

UN CONTRATO DE HASTA 6.000 MILLONES DE DÓLARES

Otro de los empujes que refuerzan la posición de Técnicas Reunidas de cara a su posible entrada en el Ibex 35 llega desde el ámbito corporativo internacional. La compañía ha sido seleccionada recientemente como contratista preferente por la petrolera estatal de Abu Dabi, ADNOC, para la ejecución de dos grandes planes dentro del macroproyecto Upper Zakum.

En concreto, la ingeniería española llevará a cabo dos de los tres contratos de ingeniería, aprovisionamiento y construcción (EPCI 1 y EPCI 3), mientras que el restante (EPCI 2) recaerá en la emiratí NMDC Energy, según el portal especializado Upstream.

El conjunto de los tres paquetes tiene como objetivo ampliar la capacidad de producción del yacimiento hasta los 1,5 millones de barriles diarios, e incluye actuaciones en instalaciones 'offshore', islas artificiales y la isla de Zirku, así como la incorporación de equipos como compresores, tanques de almacenamiento y unidades de tratamiento de agua.

En este contexto, según estimaciones de Renta 4, el valor global del proyecto superaría los 10.000 millones de dólares --8.665 millones de euros--, de los que el paquete adjudicado a Técnicas Reunidas podría situarse entre los 5.000 y 6.000 millones de dólares --hasta 5.200 millones de euros--.

Este contrato supondría uno de los mayores de la historia de la compañía y equivaldría a elevar en dos tercios su cartera de pedidos actual, cifrada en 9.211 millones de euros al cierre del primer trimestre del presente ejercicio.