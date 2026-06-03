El Ibex 35 abre al alza (+0,3%) y supera los 18.300 puntos con ayuda de Inditex, que sube más de un 5%

Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 11 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este miércoles con un ascenso del 0,26%, que ha llevado al selectivo madrileño a superar los 18.300 puntos, en concreto 18.319,8 enteros, impulsado por el alza de Inditex, cuyas acciones subían más de un 5% tras presentar los resultados del primer trimestre de su ejercicio fiscal.

En este contexto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, avanzaba casi un 2%, hasta los 97,9 dólares por barril, mientras que el WTI, de referencia en Estados Unidos (EEUU), cotizaba sobre los 95,7 dólares, tras encarecerse un 2%.

Este miércoles, antes de la apertura del mercado, Inditex ha comunicado que registró un beneficio neto de 1.375 millones de euros durante el primer trimestre de su ejercicio fiscal 2026-2027 (entre el 1 de febrero y el 30 de abril), lo que supone un incremento del 5,4% respecto a un año antes.

Asimismo, la firma ha indicado que su consejo de administración propondrá el nombramiento del expresidente de Caixabank José Ignacio Goirigolzarri como nuevo consejero independiente, en sustitución de Rodrigo Echenique, que dejará su asiento al concluir el plazo de duración de su mandato el próximo día 12 de julio.

De su lado, Elecnor ha indicado que pagará el próximo 10 de junio un dividendo complementario de 0,428 euros brutos por acción.

En el lado 'macro', la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha señalado que la economía española mantendrá un ritmo de crecimiento "resiliente" a pesar del conflicto en Oriente Próximo y la incertidumbre internacional, por lo que ha revisado una décima al alza su previsión de expansión para el país en 2026, hasta el 2,2%, aunque también ha incrementado su expectativa de inflación, que alcanzará el 3,3% este año.

En este contexto, los mayores descensos dentro del Ibex 35 se los anotaban ACS (-1,1%), IAG (-0,78%), ArcelorMittal y Aena, dejándose ambas un 0,75%. En el extremo opuesto, las mayores subidas en el arranque de la jornada correspondían a Inditex (+5,4%), Cellnex (+1%) y Repsol (+0,9%).

A diferencia de Madrid, las principales plazas europeas se decantaban por los descensos en los primeros compases de la sesión. Así, el Ftse100 de Londres se mantenía en tablas, en tanto que el parisino CAC 40 perdía un 0,4% y el Dax de Fráncfort bajaba un 0,7%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años se alzaba hasta el 3,424%.

Respecto a las divisas, el euro retrocedía ligeramente en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,615 dólares.