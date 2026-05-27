El Ibex 35 abre al alza (+0,4%) y busca los 18.400 puntos, con el petróleo a menos de 100 dólares

Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 11 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este miércoles con un ascenso del 0,43%, que ha llevado al selectivo madrileño a acercarse a los 18.400 puntos, en concreto en 18.368,6 enteros.

En este contexto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba casi un 2%, hasta los 97,6 dólares por barril, mientras que el WTI, de referencia en Estados Unidos (EEUU), cotizaba sobre los 91,6 dólares, tras abaratarse un 2,5%.

Este miércoles se ha conocido que CVC ha vendido su participación del 13,8% en Naturgy por 3.821,4 millones de euros mediante una colocación privada de un paquete del 11,08% del capital y la liquidación de otro 2,72% que poseía en derivados.

Asimismo, Indra ha comunicado que ratificará en su junta de accionistas, que se celebrará previsiblemente el próximo 30 de junio en segunda convocatoria, al recién nombrado consejero delegado (CEO) Josep María Recasens como consejero ejecutivo de la firma.

Los accionistas abordarán también la ratificación y reelección del presidente de la compañía desde principios del mes de abril, Ángel Simón Grimaldos, como consejero 'otro externo', así como el nombramiento de Magdalena Jacoba Bertram López como consejera dominical en representación de Amber Capital, el tercer mayor accionista de Indra con una participación de algo más del 5%, tras vender un 2% el pasado mes de febrero.

El nombramiento de Bertram llega tras la dimisión este pasado martes del anterior consejero de Amber, Pablo Jiménez de Parga.

Antes de la apertura del mercado se ha publicado que el número de hipotecas constituidas sobre viviendas se disparó un 9% en marzo respecto al mismo mes de 2025, hasta sumar 46.661 préstamos, su mayor cifra en un mes de marzo desde 2010, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En este contexto, los mayores descensos dentro del Ibex 35 se los anotaban Sabadell (-12,6%) --porque cotiza exdividendo--, Naturgy (-4,4%), Acciona (-1,08%) y Endesa, que se dejaba un 1,07% en la apertura. En el extremo opuesto, las mayores subidas en el arranque de la jornada correspondían a Puig (+2,4%), Arcelormittal (+1,6%) e IAG (+1,5%).

Al igual que Madrid, las principales plazas europeas se decantaban por los ascensos en los primeros compases de la sesión. Así, el Ftse100 de Londres se mantenía en tablas, en tanto que el parisino CAC 40 y el Dax de Fráncfort subían un 0,4%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años se relajaba hasta el 3,379%. Respecto a las divisas, el euro ganaba ligeramente en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,645 dólares.