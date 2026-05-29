El Ibex 35 abre con un alza del 0,6% y roza los 18.400 puntos, con el petróleo cayendo a 93 dólares

Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 11 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este viernes con una subida del 0,6%, lo que ha llevado al selectivo de las Bolsas y mercados españoles a rozar los 18.400 puntos y situarse en los 18.389,6 enteros, con casi todos su valores en 'verde'.

Pasados unos minutos de la apertura, el selectivo madrileño ampliaba aún más su impulso y subía un 0,8%, superando los 18.400 puntos y alcanzando los 18.428,3 enteros.

El selectivo madrileño se sigue viendo influenciado por los precios del petróleo, que hoy caían, y por los acontecimientos en Oriente Próximo.

El Gobierno de Estados Unidos confirmó anoche un principio de acuerdo con Irán para extender la tregua durante dos meses más y garantizar el paso por el estrecho de Ormuz, un documento por el que las partes se comprometen a iniciar conversaciones sobre el programa nuclear iraní, si bien todavía falta el visto bueno por parte del presidente Donald Trump.

Con las esperanzas puestas en un acuerdo definitivo y en la reapertura del estrecho de Ormuz, el barril de Brent, de referencia en Europa, retrocedía un 1,3% en el arranque de la sesión europea, hasta cotizar en 92,5 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se abarataba un 1,7%, hasta los 87 dólares.

En el ámbito 'macro', hoy se ha conocido que el Índice de Precios de Consumo (IPC) mantuvo su tasa interanual en mayo en el 3,2%, con lo que acumula ya tres meses consecutivos por encima del 3% en pleno 'shock' energético por la guerra en Irán, según los datos avanzados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el plano empresarial, Amper ha comunicado que aprobará un 'contrasplit' y reelegirá a su actual consejero delegado, Enrique López, como consejero ejecutivo en la junta de accionistas que celebrará previsiblemente el próximo 30 de junio, en segunda convocatoria.

Los mayores avances del selectivo correspondían a IAG (+1,6%), Santander (+1,2%), Bankinter (+1,13%) y Merlin (+1,12%). Por el contrario, las mayores caídas eran las de Solaria (-0,6%), Grifols (-0,42%), Repsol (-0,41%), Acerinox (-0,19%), Inditex (-0,15%) e Indra (-0,07%).

Respecto al resto de los principales mercados europeos, todos han amanecido con subidas, ya que Fráncfort y Milán crecían un 0,2%, Londres un 0,1% y París, un 0,4%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años cotizaba en el 3,39% tras crecer un 0,15%.

En cuanto a las divisas, el euro se mantenía en tablas en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,165 dólares.