El Ibex 35 abre a la baja y pierde los 19.400 puntos con el petróleo al alza cerca de los 93 dólares

Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha iniciado la sesión de este jueves con tendencia negativa al ceder un 0,18%, lo que llevaba al selectivo madrileño a cotizar en 19.378 puntos, en una sesión marcada por la publicación de resultados empresariales, las tensiones en Oriente Próximo y su repercusión en los precios del crudo.

No obstante, pasados los primeros instantes de la apertura, el mercado se daba la vuelta y empezaba a cotizar en positivo, con una subida del 0,64%, que le llevaba a superar los 19.500 puntos, hasta los 19.531,4 enteros.

En este contexto, el precio del barril de petróleo Brent, de referencia para el Viejo Continente, llegaba a subir este jueves un 2,4%, hasta 92,91 dólares por barril, después de que al menos tres personas hayan muerto y otras dos hayan resultado heridas en la isla de Qeshm, en pleno estrecho de Ormuz, tras la nueva andanada de ataques aéreos lanzada en la noche de este miércoles por Estados Unidos contra Irán en represalia, según ha defendido el Ejército norteamericano, por los "intentos de ataque" lanzados en la víspera contra las fuerzas e intereses estadounidenses presentes en Oriente Próximo.

"En un ataque perpetrado por el enemigo estadounidense contra una vivienda en la ciudad de Qeshm, los padres de la familia y un niño de dos años perdieron la vida, mientras que dos niños, de siete y nueve años resultaron heridos y fueron trasladados al hospital", ha lamentado la Universidad de Ciencias Médicas de Hormozgan en declaraciones recogidas por la agencia de noticias iraní Fars.

En España, en el ámbito empresarial, la farmacéutica Faes Farma ha informado que registró un beneficio neto atribuido de 56,9 millones de euros en el primer semestre de este año, lo que supone un aumento del 8,7% respecto al mismo periodo de 2025.

Fluidra ha comunicado que cerró el primer semestre con un beneficio neto ajustado de 175 millones, un 7% más a moneda constante que el mismo periodo de 2025, mientras que el beneficio neto ajustado por acción ascendió a 0,91 euros por acción.

De su lado, el Grupo Dia ha apuntado que ha cerrado el primer semestre del año con un beneficio neto de 22,8 millones de euros, lo que supone un 37,8% menos frente a los 36,7 millones registrados en el mismo periodo del ejercicio precedente que incluía un impacto positivo extraordinario en sus actividades discontinuadas.

BBVA ha señalado que cerró el primer semestre de 2026 con un beneficio neto atribuido de 6.051 millones de euros, lo que supone un incremento del 11,1% respecto al mismo periodo del año anterior, gracias "al buen comportamiento de los ingresos recurrentes, favorecidos por el dinamismo de la actividad crediticia".

Por su parte, Prosegur Cash ha indicado que obtuvo un beneficio neto de 48 millones durante los seis primeros meses de 2026, lo que supuso un incremento del 1,9% respecto al mismo periodo del año anterior.

Cirsa ha señalado que cerró el primer semestre del año con un beneficio de 94,7 millones de euros, un 84,9% más que en el mismo periodo del año pasado.

Además, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha exigido a cinco plataformas de alojamiento vacacional que retiren 141 anuncios de alojamientos turísticos que tienen publicados en territorio palestino ocupado por Israel.

Del lado 'macro', el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado que la economía española creció un 0,7% en el segundo trimestre del año, una décima más respecto al trimestre anterior, y registró un avance interanual del 2,7%, tasa similar a la anotada entre enero y marzo.

Asimismo, Estadística ha indicado que el Índice de Precios de Consumo (IPC) se situó en el mes de julio en el 3,5%, lo que supone un aumento de tres décimas respecto a la registrada en junio y su tasa más elevada desde mayo de 2024.

En los primeros momentos de la negociación del jueves en el parqué de la Plaza de la Lealtad, los componentes del Ibex 35 que registraban las mayores subidas eran Fluidra (3,5%), por delante de Sacyr (2,1%) y BBVA (0,8%). En el extremo opuesto del selectivo, los descensos más acusados correspondían a ArcelorMittal (-1,7%), Solaria (-1,3%) y Amadeus (-1,2%).

En el resto de las principales plazas del Viejo Continente, el parisino Cac 40 cotizaba con ganancias de alrededor del 0,6% tras la apertura, mientras que el Ftse100 de Londres cedía un 0,1%. Igualmente, el Dax de Fráncfort se anotaba una caída del 0,2%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,628%, tras subir un 0,2%. Respecto a las divisas, el euro se depreciaba un 0,2% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1445 dólares por cada euro.