El Ibex 35 abre plano pero coge impulso después y acaricia los 18.300 puntos, con Inditex al alza (+2,2%)

Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 11 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha iniciado la sesión bursátil de este jueves prácticamente plano, con una subida del 0,02%, lo que le ha llevado a situarse en los 18.179,7 puntos, en una apertura influida de nuevo por los precios del petróleo Brent, que están bajando a 97 dólares el barril ante las esperanzas de un acuerdo de paz entre Estados Unidos (EEUU) e Irán este fin de semana.

No obstante, pasados los primeros compases de la apertura, y en torno a las 9.15 horas de la mañana, el selectivo madrileño aumentaba su alza hasta el 0,66%, llegando casi a rozar los 18.300 enteros (18.294,6 puntos), impulsado principalmente por Inditex, que crecía casi un 2,2%.

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cotizaba sobre los 96,9 dólares en la apertura de las Bolsas europeas, tras decrecer un 1%, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se negociaba sobre los 95,1 dólares después de retroceder un 0,9%.

En el ámbito 'macro', el Tesoro Público español subastará este jueves bonos y obligaciones del Estado con el objetivo de adjudicar entre 4.750 millones y 6.250 millones de euros.

Además, hoy se ha conocido que el Índice General de Producción Industrial (IPI) subió un 4,2% en abril en relación al mismo mes de 2025, ampliando en dos puntos el avance que experimentó en marzo, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el arranque de la sesión y entre los valores con mayores ascensos, destacaba Inditex, con una subida del 1%, que al cuarto de hora se ampliaba al 2,2%. Le seguían IAG (+0,9%) y Amadeus (+0,6%). En el lado contrario, Repsol retrocedía un 1,6% y Cellnex, un 1%.

El resto de las principales Bolsas del Viejo Continente comenzaba la sesión de hoy con signo positivo, puesto que Fráncfort crecía un 0,2%, París un 0,3% y Londres abría plano, mientras que Milán subía un 0,1%.

Entre tanto, en el mercado de divisas, el euro subía frente al dólar hasta intercambiarse por 1,1611 'billetes verdes', mientras que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,443%.