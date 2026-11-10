El Ibex 35 abre con una subida del 1,4% y recupera los 20.000 puntos, con el crudo bajando a 91 dólares

Archivo - Exterior del Palacio de la Bolsa, en Madrid (España) - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El índice Ibex 35 abría la sesión de este martes con una subida del 1,38% que le llevaba a recuperar los 20.000 puntos, cota que el selectivo no alcanzaba desde el pasado 7 de septiembre.

En concreto, el parqué madrileño ha abierto en 20.015,9 enteros, en un contexto que sigue marcado por los acontecimientos internacionales, como la guerra de Irán, los esfuerzos diplomáticos para ponerle fin y la incertidumbre en torno al suministro del crudo.

Ante esta coyuntura, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba un 1,5% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 91,11 dólares (81 euros) por barril, mientras que el coste del West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, disminuía su precio un 2%, hasta los 85,1 dólares (75,7 euros).

Este precio del Brent supone su nivel más bajo desde finales de agosto, y llega después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, haya afirmado que hay "avances" para lograr el fin de la guerra lanzada contra Irán.

Aunque Trump ha abogado por mantener el bloqueo naval impuesto a Irán en el estrecho de Ormuz, el mandatario estadounidense cree que la guerra terminará "bastante pronto". "La acción militar no parece que sea algo muy necesario, pero la tenemos cargada y preparada, lista para usarla si hay motivo. Hay un avance hacia el final de este conflicto. Creo que va a terminar bastante pronto", ha afirmado en rueda de prensa desde la Casa Blanca.

En el terreno empresarial, antes de la apertura del mercado, Fluidra ha informado de que pagará la segunda parte de su dividendo de 0,65 euros con cargo a los resultados de 2025 el próximo 10 de diciembre.

En los primeros momentos de negociación en la Plaza de la Lealtad, el único valor del Ibex 35 bajista era Repsol (-1,3%). Por el contrario, los componentes del selectivo con una apertura más positiva eran BBVA, Caixabank e IAG, todos con subidas del 2,23%.

Por su parte, las principales Bolsas europeas cotizaban con signo positivo, con París y Fráncfort creciendo un 1,3%, y Londres un 0,7%.

En el mercado de divisas, el euro recuperaba posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1241 'billetes verdes', mientras que en el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono español a diez años se mantenía ligeramente por debajo del 4%, tras decrecer un 0,8%.