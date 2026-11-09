Nvidia cae un 6,6% en Bolsa tras la implicación de su CEO con una supuesta espía china

21 October 2026, Berlin: Jensen Huang, co-founder and CEO of Nvidia, speaks in front of the Nvidia Vera Rubin NVL72 computer (L) and the Vera MGX Compute Node during GTC Berlin. The US chipmaker is hosting its AI conference from October 20 to 22, 2026. Ph - Soeren Stache/dpa

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La tecnológica Nvidia, punta de lanza de los semiconductores y la infraestructura para la inteligencia artificial (IA), caía un 6,6% en Bolsa en la apertura del mercado estadounidense debido a la implicación de su consejero delegado, Jensen Huang, con una supuesta espía china.

El consejo de administración de Nvidia está realizando una investigación interna e independiente sobre las relaciones de su CEO con esta supuesta espía.

"El consejo prioriza la seguridad económica y nacional de Estados Unidos, que es de suma importancia para los intereses de Nvidia y sus accionistas", ha afirmado la empresa en un comunicado. En todo caso, el consejo no cree que la seguridad nacional o los secretos de Nvidia hayan sido comprometidos.

La investigación examinará la relación de Jensen Huang con Alice Huang, exejecutiva de la Megaspeed, una empresa radicada en Singapur y que está siendo investigada por Estados Unidos como posible caballo de Troya a través del cual China se habría saltado los cortafuegos para acceder a los chips más avanzados de IA de Nvidia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este domingo su respaldo al consejero delegado de Nvidia, asegurando que debería permanecer en su cargo al frente de la compañía tras admitir haber mantenido una relación extramatrimonial con una empresaria investigada por presuntamente espiar para China.

De su lado, las autoridades de China han rechazado este lunes las acusaciones vertidas contra el Gobierno chino de estar detrás de esa relación extramatrimonial entre primer ejecutivo de Nividia y la empresaria.