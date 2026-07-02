El Ibex 35 acaricia nuevos máximos tras rebasar los 19.600 puntos (+1%), con el crudo en 70 dólares

Archivo - Interior del Palacio de la Bolsa de Madrid. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba en la media sesión bursátil de este jueves con un alza del 1,01%, lo que le ha llevado a rebasar los 19.600 puntos. En concreto, el selectivo nacional se situaba a las 12.00 horas en los 19.602,4 enteros, con la vista puesta en nuevos máximos históricos. Todo ello, en una jornada influida de nuevo por el precio del petróleo Brent, que ha caído hasta el entorno de los 70 dólares.

La corrección en el precio del crudo, que llegó a alcanzar los 126,10 dólares en el caso del barril de Brent el pasado 30 de abril, se ha acelerado desde finales de mayo ante el avance de las negociaciones entre Washington y Teherán para poner fin al conflicto.

La Casa Blanca aseguró en la noche de este miércoles que ha acordado con las autoridades de Irán reducir las tensiones durante la semana que viene en aras de avanzar en las negociaciones tras el acuerdo preliminar alcanzado el mes pasado "sin que vuelen los misiles".

"Hemos llegado a un acuerdo para mantener la calma durante la próxima semana, de modo que se pueda avanzar en todos los aspectos del memorando de entendimiento en un entorno productivo, sin que vuelen los misiles", han señalado fuentes de la Casa Blanca en declaraciones a Europa Press.

Pese a ello, las mimas fuentes han advertido de que "el presidente (Donald Trump) ha dejado claro que cada vez que ellos disparen, EEUU disparará más y contra objetivos que debiliten aún más su posición en el estrecho (de Ormuz)".

En paralelo, el Ejército de Israel lanzó en la tarde de ayer dos ataques en menos de media hora contra la localidad de Nabatiyé al Fauqa, en el sur de Líbano, sin que hasta el momento se hayan confirmado víctimas, y pese al alto el fuego en vigor desde mediados de abril y el acuerdo marco alcanzado la semana pasada para sentar las bases de una paz duradera entre los dos países.

En este contexto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cotizaba sobre los 70,5 dólares en la media sesión de las Bolsas europeas, tras decrecer un 1,5%, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos (EEUU), se negociaba sobre los 67,54 dólares después de retroceder un 1,55%.

Por el contrario, el contrato TTF de gas natural, negociado en los Países Bajos y de referencia en Europa, se elevaba a las 12.00 horas un 2,15%, hasta los 43,7 euros por megavatio hora.

En el ámbito empresarial, el fabricante paneuropeo de armamento KNDS ha comunicado que ha decidido posponer su oferta pública inicial (OPI) para cotizar en las Bolsas de París y Fráncfort "ante la actual volatilidad del mercado en el sector de la defensa europea".

En España, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha comunicado que la Seguridad Social rompió en junio la barrera de los 22,4 millones de ocupados tras ganar una media de 128.533 cotizantes respecto al mes anterior (+0,6%), impulsada especialmente por el comercio y la hostelería, que sumaron más de 76.000 nuevos ocupados por la campaña de verano, así como por la afiliación de extranjeros, que creció en 86.630 cotizantes tras el proceso de regularización.

Igualmente, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha indicado que el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 28.739 personas en junio en relación con el mes anterior (-1,2%) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró buena parte del descenso del desempleo por la llegada de la temporada estival en el turismo y la hostelería.

Así, en la media sesión de este jueves, entre los valores con mayores ascensos destacaba Arcelormittal, con una subida del 3,84%, seguida de Bankinter (+3,13%), Indra (2,46%), Acerinox (+2,35%) y Banco Sabadell (+1,8%) .

En el lado opuesto, Acciona se anotaba la mayor de las caídas a las 12.00 horas (-2,2%). Por detrás se situaban Fluidra (-0,89%), Amadeus (-0,86%), Acciona Energía (-0,8%), ACS (-0,56%) y Rovi (-0,09%). De este modo, solo seis de las 35 firmas del índice cotizaban en negativo.

El resto de las principales Bolsas del 'Viejo Continente' también se teñía de verde. Así, el FTSE MIB italiano se alzaba un 0,89%; el el CAC 40 francés, un 0,66%; el DAX 30 alemán, un 0,55%; y el FTSE 100 británico, un 0,5%.

Entre tanto, en el mercado de divisas, el euro subía frente al dólar un 0,33% hasta intercambiarse por 1,1413 'billetes verdes', mientras que el interés exigido al bono español a diez años ascendía hasta el 3,412%, llevando la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del Estado de Alemania con igual plazo-- hasta los 49,64 puntos.