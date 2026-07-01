La directora general de la Agencia Tributaria dejará su cargo próximamente tras solicitar un relevo

Archivo - La directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández Doctor. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, dejará su cargo próximamente tras haber solicitado hace meses su relevo al frente del organismo, según ha avanzado el diario 'ABC' y han confirmado a Europa Press fuentes de Hacienda.

El departamento de Arcadi España ha trasladado que la directora de la Agencia Tributaria, tras realizar un "gran trabajo" durante cuatro años al frente del organismo, pidió hace ya meses un relevo y se consensuó posponer cualquier cambio a la finalización de la actual Campaña de Renta, que acabó ayer.

Desde Hacienda, han enfatizado que en la Agencia Tributaria no se ha producido ninguna dimisión ni existe ninguna crisis y han asegurado que el relevo se producirá "próximamente".

La salida de Soledad Fernández llega en un momento, según Hacienda, en que se consideran cumplidos o ultimados los elementos clave del plan estratégico 2024-2027 que se puso en marcha en el primer tramo de su etapa al frente de la Agencia Tributaria.

El plan contempla medidas como la implementación de un nuevo modelo de información y asistencia orientado a que el contribuyente pueda elegir cómo y cuándo quiere ser atendido, la simplificación y clarificación de millones de documentos de la Agencia que reciben periódicamente los contribuyentes, o el impulso de un modelo preventivo basado en el cumplimiento voluntario que da información al contribuyente y le ayuda con avisos para evitar errores al tiempo que se reducen las sanciones si los acaba cometiendo. Además, el plan estratégico también permite destinar más efectivos al control de las formas complejas y graves de fraude fiscal.

EN EL PUESTO DESDE JUNIO DE 2022

Soledad Fernández se puso al frente de la Agencia Tributaria en junio de 2022, cuando fue nombrada directora general en sustitución de Jesús Gascón que pasó a ocupar desde entonces el puesto de secretario de Estado de Hacienda.

Nacida en Madrid, Fernández Doctor es Licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas-ICADE e inspectora de Hacienda del Estado.

Cuenta con una amplia trayectoria en materia de gestión dentro de la Agencia Tributaria, ya que desde el 2 de julio de 2018 fue delegada especial de la AEAT en Madrid. También ha sido presidenta del Tribunal Económico-Administrativo Central, directora del Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT, directora de la Escuela de Hacienda Pública, directora en España de la Campaña EURO 2022 del Banco Central Europeo y subdirectora de Información y Asistencia al Contribuyente en el Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Tributaria.

Asimismo, ha desempeñado el cargo de delegada especial de la AEAT en Asturias, delegada especial adjunta de la AEAT en Madrid, directora Económico-Financiera en el Instituto de Empresa y ha desempeñado otros puestos en el Ministerio de Hacienda y en la Agencia Tributaria.