El Ibex 35 acelera hasta los 18.300 puntos (+1,79%) en la media sesión, con el crudo en 97 dólares

Archivo - Varios paneles del Ibex 35 en el Palacio de la Bolsa, a 4 de marzo de 2022, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 remontaba en la media sesión de este lunes con un avance del 1,79%, hasta situarse en los 18.306,90 puntos, ante las esperanzas de un próximo acuerdo de paz entre Estados Unidos (EEUU) e Irán, que han provocado un abaratamiento del precio del crudo Brent por encima del 5%.

En concreto, el precio del barril de Brent, de referencia en Europa, caía en la media sesión hasta un 5,46%, llegando a cotizar en 97,87 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, cotizaba sobre los 91,20 dólares, tras abaratarse un 5,59%.

Pese a la reacción positiva de los mercados, los analistas de Renta 4 recuerdan que el acuerdo "aún no está firmado". "Trump no parece tener prisa a pesar de la "inminencia" del acuerdo prometida desde hace días, y queda por ver la respuesta iraní oficial, con rumores de descontento ante temas relevantes sin respuesta (desbloqueo de activos congelados)", exponen.

El presidente norteamericano, Donald Trump, ha asegurado este domingo que las conversaciones con Irán siguen progresando adecuadamente con vistas a la posible firma de un acuerdo "de principios"; un primer paso al fin definitivo de la guerra y la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, por donde circulaba, antes de la guerra, una cuarta parte del petróleo y el gas mundial.

Sin embargo, Trump ha avisado de que en ningún caso firmará un acuerdo precipitado porque "ambas partes deben tomarse su tiempo y hacer las cosas bien". "Las negociaciones avanzan de manera ordenada y constructiva", ha asegurado Trump en su plataforma Truth Social, "pero he informado a mis representantes que no se apresuren a cerrar un acuerdo, ya que el tiempo está de nuestra parte".

En el terreno nacional y en el ámbito 'macro', el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, presidirá una reunión de alto nivel, a la que acudirán otros miembros del Ejecutivo y los agentes sociales, para hacer seguimiento del impacto económico y social de la guerra de Irán.

En el plano empresarial y fuera del selectivo, cabe reseñar que OHLA obtuvo un resultado neto atribuido de 7,8 millones de euros en el primer trimestre, frente a las pérdidas de 21,8 millones del mismo periodo de 2025, lo que catapultaba su subida en el continuo al 14% este mediodía.

De esta manera, los valores que más subían en la media sesión eran Aena (+3,28%), IAG (+3,22%), BBVA (+3,01%), Sacyr (+3%) y Amadeus (2.76%). Solo Naturgy cotizaba a esta hora en 'rojo' con un descenso del 0,27%.

El resto de los principales parqués europeos avanzaba con optimismo: el británico FTSE 100 subía un 0,22%, el francés Cac 40 un 1,41%, el alemán Dax un 1,36%, el italiano FTSE MIB un 0,95% y el Euro Stoxx 50 un 1,41%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años ha caído al 3,371%, frente al 3,463% registrado al cierre del viernes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se ha situado en los 42,01 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,35% frente al dólar, hasta cruzarse en un tipo de cambio de 1,1644 dólares por cada euro.