El Ibex 35 acelera en la media sesión hasta rozar los 19.500 puntos (+0,53%)

Archivo - Cartel colocado en las inmediaciones del edificio de La Bolsa de Madrid (España) - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba en la media sesión de este martes con un alza del 0,53%, hasta rozar de nuevo los 19.500 puntos, pese a que durante la apertura había arrancado con un leve alza del 0,1%.

A nivel geopolítico, los analistas de Renta 4 han destacado que hoy EEUU e Irán volverán a reunirse en Doha (Qatar) tras las renovadas tensiones del fin de semana.

En el ámbito internacional, el producto interior bruto (PIB) de Reino Unido registró una expansión del 0,6% en el primer trimestre de 2026, confirmando así la anterior estimación del dato, según ha confirmado la Oficina Nacional de Estadística (ONS), que ha rebajado una décima el dato de expansión correspondiente al año pasado, hasta el 1,3%.

En España, en el ámbito empresarial, OHLA votará en su junta general ordinaria de accionistas, prevista para este martes en segunda convocatoria, la reducción a nueve del número de consejeros y la reelección de EY como auditor de cuentas, entre otras propuestas de acuerdos.

De hecho, la empresa prevé lograr en 2026 unas ventas de más de 4.100 millones de euros y un resultado bruto de explotación (Ebitda) por encima de los 215 millones de euros, según ha comunicado este martes, con lo que superaría los resultados de 2025. A esto se suma una estimación de contratación de 4.400 millones de euros para el año actual, de acuerdo con los objetivos financieros del grupo.

Asimismo, Indra afrontará hoy la primera junta de accionistas de la nueva era liderada por el consejero delegado, Josep Maria Recasens, y el presidente, Ángel Simón, en la que se propondrá, entre otros puntos, establecer en 14 el número de miembros del consejo de administración y repartir un dividendo de 0,30 euros por acción.

En este contexto, los principales valores alcistas en la media sesión eran ArcelorMittal (+2,41%), Acciona (+2,12%), Acerinox (+1,85%), Acciona Energía (+1,73%), ACS (+1,58%) y Fluidra (+1,43%). Del lado contrario se situaban Enagás (-2,90%, impactada por el efecto 'ex dividendo'), Indra (-1,27%), Telefónica (-0,95%), Cellnex (-0,93%) y Naturgy (-0,65%).

La evolución del resto de los principales mercados europeos también era positiva en la media sesión. Londres subía un 0,92%; París, un 0,48%; Fráncfort, un 1,17%; y Milán, un 0,86%.

En el mercado de materias primas, el barril de Brent alcanzaba los 73,22 dólares, un 0,10% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se elevaba un 0,34%, hasta los 71 dólares.

Respecto a la renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,326%, frente al 3,345% del cierre del lunes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se reducía levemente, hasta los 48 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,23% frente al dólar hacia las 12.00 horas, hasta cruzarse en un tipo de cambio de 1,1396 dólares.