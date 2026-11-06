El Ibex 35 acusa el desplome de la IA en EEUU y cede un 1,3% en la media sesión, hasta los 19.200 puntos

Archivo - Pantalla con datos del Ibex en el Palacio de la Bolsa de Madrid. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 de la Bolsa de Madrid cotizaba en la media sesión de este viernes con un retroceso del 1,32%, lo que llevaba al selectivo nacional a cotizar en los 19.225 puntos en un jornada marcada por las fuertes pérdidas de ayer en Wall Street ante el desplome de las acciones de las firmas tecnológicas por el miedo a que la victoria de los demócratas limite la proliferación de los centros de datos y los temores del impacto de la Inteligencia Artificial (IA).

Al mismo tiempo, este viernes continúa marcado por la presentación de resultados empresariales de este tercer trimestre de 2026 y por el conflicto en Oriente Próximo, que retiene los precios del crudo en el umbral de los 97 dólares.

La Guardia Revolucionaria de Irán ha confirmado que otros dos petroleros han sido alcanzados por minas navales en el estrecho de Ormuz cuando intentaban atravesar "una ruta no autorizada", antes de agregar que ambos han tenido que detener su tránsito tras sufrir incendios a bordo por las explosiones.

De su lado, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que Irán necesitará 25 años para "reconstruir" el país tras la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático y ha destacado que "pronto" decidirá si procede a "destruir el resto del país", en medio de las especulaciones sobre un posible reinicio de la ofensiva.

Ante este escenario, el emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, ha trasladado a Trump la importancia de "adoptar medios diplomáticas" y "evitar una mayor escalada" en Oriente Próximo.

En este contexto, el precio del barril de petróleo Brent --de referencia en Europa-- ascendía un 0,65% en la media sesión de los parqués europeos, hasta los 97,7 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en EEUU-- cotizaba se elevaba a 90,17 'billetes verdes', un 0,36%.

En el plano empresarial, Amadeus registró un beneficio neto de 1.081,6 millones de euros durante los nueve primeros meses de 2026, lo que supone un descenso del 0,6% respecto al mismo periodo del año anterior.

De su lado, IAG se anotó una ganancias después de impuestos de 2.264 millones de euros entre enero y septiembre, un 16,2% menos que doce meses atrás. Ambas firmas estuvieron impactadas por por el encarecimiento del combustible y las disrupciones operativas como consecuencia del conflicto militar en Oriente Próximo.

Así, en el caso del índice Ibex 35, los valores más bajistas a las 12.00 horas eran Inditex (-3,5%), Rovi (-3,26%), Grifols (-2,88%), Telefónica (-2,87%) y Cellnex (-2,69%). Por el contrario, solo siete compañías se teñían de verde. Se trata de ACS (+1,47%), Merlin (+1,06%), Acciona Energia (+1,03%), Solaria (+0,93%), ArcelorMittal (+0,4%), IAG (+0,31%) y Acciona (+0,19%).

La tendencia del Ibex 35 secunda los cierres con fuertes caídas registrados este jueves en Wall Street, donde el Dow Jones concluyó la sesión con un desplome del 3,44%, mientras que el Nasdaq se dejó un 5,52% al cierre.

Asimismo, el resto de los principales índices del 'Viejo Continente' sufría fuertes descensos a las 12:00 horas. De este modo, el Cac40 de París cedía un 1,64%; el Ftse100 de Londres, un 1,94%; el FtseMib de Milán, un 1,11%; y el DAX 30 alemán, un 1,98%.

Arrastrados también por la tendencia bajista en Estados Unidos, los principales mercados asiáticos también registraban fuertes caídas este viernes, con el japonés Nikkei cediendo un 5,96% y el surcoreano Kospi cerca de un 6%.

"La volatilidad extrema y las señales de capitulación sugieren que los mercados podrían estar más cerca de un suelo importante de lo que muchos temen. No obstante, la prudencia aconseja plantearse si ha llegado el momento de despedirse de la *fiebre por la IA* tal y como la conocemos", ha argumentado el director de Research de Julius Baer, Christian Gattiker.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,83%, desde el 3,824% del cierre del jueves. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se ubicaba en los 59,24 puntos básicos.

Por último, en el mercado de divisas, el euro cedía posiciones frente al dólar (-0,42%), hasta cruzarse a un tipo de cambio de 1,1172 'billetes verdes' por cada moneda comunitaria.