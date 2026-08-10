El Ibex 35 arranca la semana de perfil: se mantiene cerca de los 20.175 puntos tras caer un 0,01%

Pantalla con datos del Ibex en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 5 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la primera sesión de la semana con una leve caída del 0,01%, situándose en los 20.173 enteros, en una jornada sin grandes referencias macroeconómicas ni empresariales.

Los inversores siguen este lunes pendientes de los acontecimientos en Oriente Próximo en una sesión que no cuenta con grandes referencias macroeconómicas, a la espera de que a lo largo de esta semana se conozcan los datos de IPC, ventas minoristas e índice de precios de producción de Estados Unidos, así como resultados de varias empresas tecnológicas norteamericanas, entre ellas Cisco.

Este fin de semana, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha afirmado que ahora mismo solo está "negociando a medias" con Irán y que su estrategia pasa ahora por esperar al desgaste económico de Teherán por la guerra y las sanciones. "Ahora mismo, simplemente, nos estamos limitando a observar a Irán, con su enorme inflación y el hecho de que no tienen dinero", ha manifestado.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha confirmado este domingo que Teherán solo intercambia mensajes con EEUU a través de los mediadores y que por el momento no ve posibilidades de reanudar las negociaciones.

Mientras tanto, el Ejército estadounidense ha afirmado este domingo haber desviado un total de 55 buques comerciales, así como inhabilitado dos embarcaciones y abordado otras dos, en el marco del bloqueo naval impuesto contra los puertos y costas de Irán.

El sábado, el Consejo de Seguridad de Irán estipuló como condiciones ineludibles para firmar la paz con Trump el cese inmediato de las operaciones militares de EEUU e Israel en toda la región (incluidos Palestina y Líbano); el levantamiento de las sanciones y del bloqueo perimetral norteamericano a las puertas de Ormuz, y el pago de indemnizaciones por daños de guerra, lo que ha supuesto una vuelta a la casilla de salida después de ciertos acercamientos entre ambos países en las últimas semanas.

Con todo, la pasada semana el portavoz iraní de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baqaei, ya informó de un principio de acuerdo con Omán para gestionar de manera conjunta una nueva ruta marítima a través del estrecho, aunque existen dudas sobre cuándo podría ponerse en funcionamiento.

Bajo el paraguas empresarial, se ha conocido que la cifra de negocio de Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) durante el pasado mes de julio alcanzó un total de 467.580 millones de dólares taiwaneses (12.538 millones de euros), lo que implica un incremento del 5,6% en comparación con el dato de junio y del 44,7% interanual.

Asimismo, el presidente de ACS, Florentino Pérez, ha reforzado su posición como principal accionista de la constructora tras elevar su participación en la compañía al 15,015%, hasta niveles máximos históricos.

En este contexto, los valores que más han subido del selectivo han sido ArcelorMittal (+2%), Repsol (+1,82%), Indra (+1,55%), Banco Sabadell (+0,99%), CaixaBank (+0,94%) e Inditex (+0,75%).

Por el contrario, los descensos han estado liderados por Acciona (-1,97%), Grifols (-1,72%), Cellnex (-1,715), Merlin (-1,49%), Fluidra (-1,47%) y Endesa (-1,25%).

La evolución del resto de principales mercados europeos ha sido mixta. Londres ha caído un 0,29% y Milán, un 0,11%; mientras que París ha repuntado un 0,14%, misma cifra que Fráncfort.

El barril de Brent se situaba en los 86,7 dólares al cierre de la sesión europea, un 3,73% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) progresaba un 3,79%, hasta los 81,17 dólares.

El rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años ha cerrado la sesión en el 3,619%, frente al 3,561% del cierre del viernes. De esta forma, la prima de riesgo ha avanzado hasta los 43,9 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,08% frente al dólar al cierre del mercado europeo, hasta negociarse a un tipo de cambio en el mercado de 1,1550 dólares por cada euro.