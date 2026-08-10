Florentino Pérez refuerza su posición como principal accionista de ACS y eleva su participación al 15%

Archivo - Florentino Perez attends the Media after winning the Real Madrid’s presidential election day at Eurobuilding Hotel on June 08, 2026 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ACS, Florentino Pérez, ha reforzado su posición como principal accionista de la constructora tras elevar su participación en la compañía al 15,015%, hasta niveles máximos históricos.

Según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) consultados por Europa Press, el directivo ha aumentado su posición en ACS del 14,896% anterior hasta el 15,015% actual a través de su sociedad, Rosán Inversiones.

De esta manera, el presidente de la constructora controla un paquete de 41,61 millones de acciones de la empresa que, a los actuales precios de mercado --109,1 euros por título sobre las 17.14 horas de este lunes--, tiene un valor de 4.539,4 millones de euros.

Así, Florentino Pérez se consolida como primer accionista de ACS, por delante de Criteria Caixa (10,648%) y BlackRock (5,057%). Se trata de la tercera vez que el presidente de ACS eleva su participación en la compañía en lo que va de año tras siturla en el 14,752% en junio para ampliarla posteriomente, a pricipios de este mes, hasta el 14,896% y ahora al 15,015%.

Las acciones de la constructora subían un 0,1% sobre las 17.13 horas y acumulan una revalorización del 28,7% en 2026 y del 74,9% en un año.

ACS obtuvo un beneficio neto atribuible de 510 millones de euros en los seis primeros meses de 2026, lo que supone un incremento del 13,3% respecto al mismo periodo del año anterior, según su última cuenta de resultados semestrales.

Excluyendo los resultados extraordinarios registrados en 2025, el beneficio neto ordinario del grupo aumentó un 30%, en línea con las previsiones actualizadas para 2026, gracias a la mayor aportación de Turner, su filial estadounidense, y a la actividad de Ingeniería y Construcción.