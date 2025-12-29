El Ibex 35 arranca la semana prácticamente plano (-0,03%) tras el parón navideño

Archivo - Señal de la Bolsa de Madrid frente a la fachada del edificio, en Madrid (España) - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este lunes, la primera de la semana, prácticamente plano, al registrar un leve descenso del 0,03%, lo que ha permitido que el selectivo madrileño mantuviera la cota psicológica de los 17.100 puntos y se situara en los 17.167,6 hacia las 9.00 horas, después de que la Bolsa española permaneciera cerrada desde las 14.00 horas del pasado martes, 24 de diciembre, con motivo de las festividades navideñas.

Dado que el principal indicador del mercado nacional cedió el día de Nochebuena un 0,06%, hasta los 17.172,9 puntos, el índice se mantuvo ligeramente por debajo del máximo histórico de 17.182,8 alcanzado al cierre del 23 de diciembre.

En el plano geopolítico, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado haber mantenido en su encuentro con su homólogo estadounidense, Donald Trump, "un debate sustantivo" con "resultados significativos" y ha indicado que sus respectivos equipos mantendrán una reunión la próxima semana y que el inquilino de la Casa Blanca acogerá en Washington otra cita con líderes ucranianos y europeos en enero.

En el terreno empresarial español, Banco Sabadell reparte su segundo dividendo a cuenta de los resultados de 2025, por un importe de 0,07 euros por acción, lo que supone un desembolso total de 370 millones de euros.

En los primeros compases de la sesión de hoy, los mayores ascensos del Ibex 35 los registraban ArcelorMittal (+1,36%), Fluidra (+0,78%), Acerinox (+0,50%) y Rovi (+0,48%). Por el contrario, entre los descensos destacaban Indra (-1,05%) y Telefónica (-0,73%).

Las principales bolsas europeas iniciaban la jornada con signo mixto: Milán cedía un 0,08%, Londres retrocedía un 0,03% y Fráncfort abría plana, mientras que París avanzaba un 0,07%.

El precio del barril de crudo Brent, referencia en Europa, ascendía un 1,1%, hasta situarse en 60,88 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, subía también un 1,1%, hasta los 57,36 dólares.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1772 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,369%.