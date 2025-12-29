El oro y la plata corrigen precios tras tocar nuevos máximos históricos

Archivo - Lingotes de oro. - JINGMING PAN - Archivo

MADRID 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La cotización del oro y la plata se mueve este lunes ligeramente a la baja coincidiendo con la apertura de los mercados del Viejo Continente tras haber extendido su escalada durante la madrugada, alcanzando nuevos máximos históricos en la recta final del mejor ejercicio desde 1979 para el metal dorado a causa de las compras de bancos centrales, las tensiones geopolíticas y la perspectiva de más bajadas de tipos en Estados Unidos, lo que debilita al dólar e incentiva la compra de metales preciosos y materias primas básicas.

En el caso del oro al contado, si bien llegaba a rondar los 4.550 dólares por onza, en el momento de la apertura europea registraba caídas de casi el 2% para cotizar en 4.476,93 dólares, aunque mantiene una revalorización de alrededor del 72% en lo que va de año.

Además del oro, el precio de la plata aceleraba su particular 'rally' con una subida cercana al 7% durante la madrugada, hasta alcanzar un nuevo récord por encima de 82 dólares por onza, aunque con la apertura en Europa corregía posiciones para cotizar ligeramente por encima de los 76 dólares, con lo que su precio sube ya alrededor de un 180% en 2025.

En este sentido, Pedro del Pozo, director de inversiones financieras en Mutualidad, anticipa de cara a 2026 que el precio "probablemente siga creciendo al alza" puesto que "nos encontramos ante un contexto geopolítico muy, muy incierto, en el que los bancos centrales siguen haciendo acopio de metales preciosos y en el que muchas economías, sobre todo emergentes, están acudiendo a los metales preciosos como alternativa para el dólar".

"Es bastante curioso que en un mundo tan digital como nos toca vivir, en lugar de volver al patrón oro, prácticamente estamos volviendo al oro directamente como patrón. En todo caso, pues mucha atención porque también significa un punto de incertidumbre geopolítica desde el punto de vista de cotización", añade Del Pozo.