El Ibex 35 avanza un 0,89% en la media sesión y escala por encima de los 17.100 puntos

Interior del Palacio de la Bolsa de Madrid, a 20 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 se daba la vuelta en la media sesión de este martes, alcanzando los 17.120 puntos, lo que supone un alza del 0,89%, prolongando así la subida del 0,28% registrada en los primeros minutos de la negociación.

El contexto, como en las últimas semanas, sigue marcado por el conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel contra Irán, así como los efectos derivados en el petróleo, la inflación y la política monetaria.

Esta madrugada, la Corporación de Petróleo de Kuwait, consorcio petrolero estatal del país, ha denunciado un "ataque iraní directo" pero sin víctimas contra un buque petrolero kuwaití que se encontraba anclado y "completamente cargado" en el puerto de la ciudad emiratí en el momento del impacto, lo que ha provocado daños materiales "con la posibilidad de un vertido", según la propietaria.

La circulación naviera en torno al estratégico estrecho de Ormuz, que une los golfos Pérsico y de Omán, ha sido uno de los puntos más calientes de la guerra desatada por la ofensiva sorpresa de EEUU e Israel contra Irán, que ha implementado un cierre de facto de este paso marítimo, si bien el país centroasiático alega permitir el tráfico a buques no alineados con sus enemigos.

Este asunto ha llevado al presidente de EEUU, Donald Trump, a amenazar este lunes a Irán con destruir todo lo que queda en pie --incluida la isla de Jark, desde la cual el país asiático exporta la mayor parte de sus hidrocarburos--, si no se llega a un acuerdo pronto y si el estrecho de Ormuz continúa cerrado a la navegación.

"Trump continúa con su doble mensaje. Por un lado, se felicita sobre el progreso de las negociaciones con Irán y lo valida con que cada vez Irán estaría dejando pasar por el estrecho de Ormuz un mayor número de petroleros, unos 20. Por otro, continúa amenazando al régimen con medidas que incluirían la aniquilación de las plantas eléctricas", han explicado los analistas de Renta 4.

"El temor del mercado gira cada vez más de un primer impacto al alza en la inflación a una segunda derivada de menor crecimiento", han proseguido los expertos.

En el ámbito macroeconómico, se ha conocido que la deuda de las administraciones públicas ha cerrado 2025 en 1,698 billones de euros, lo que supone un incremento del 4,8% respecto al año anterior, pero ha registrado una caída en relación al PIB, hasta el 100,7%, lo que supone un punto porcentual menos que la tasa anotada en 2024 y su nivel más bajo desde 2020.

Además, Eurostat ha informado de que la tasa de inflación interanual de la eurozona se ha situado en marzo en el 2,5%, lo que supone una aceleración de seis décimas respecto del dato del 1,9% de febrero y representa el mayor aumento del coste de la vida en la región desde enero de 2025 ante el impacto de la guerra en Irán sobre los precios de la energía.

En este contexto, Indra era el principal valor alcista (+3,18%), por delante de Cellnex (+2,21%), Mapfre (+1,85%), ACS (+1,66%), Colonial (+1,39%) y BBVA (+1,33%). Del lado contrario, solamente tres valores registraban caídas hacia las 12.00 horas: Puig (-0,59%), Fluidra (-0,30%) y ArcelorMittal (-0,14%).

El resto de los principales mercados europeos avanzaba en la media sesión. Londres subía un 0,67%; París, un 0,60%; Fráncfort, un 0,74%; y Milán, un 0,62%.

El barril de Brent se mantenía en el entorno de los 107 dólares, casi sin cambios, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) repuntaba otro 0,45%, hasta los 103,3 dólares.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,557%, por debajo del 3,564% registrado al cierre del lunes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán caía levemente hasta los 52,5 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se mantenía prácticamente estable frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1468 dólares por cada euro.