El Ibex 35 baja un 1,5% en la apertura, por debajo de los 15.800 puntos

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha iniciado la sesión bursátil de este viernes con un descenso del 1,5%, perdiendo la cota psicológica de los 15.800 enteros al situarse en los 15.756,2 puntos hacia las 09.00 horas.

En el plano internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva que amplía las exenciones arancelarias para productos alimentarios importados de Brasil ante el descontento de los estadounidenses con el coste de la vida, recortando así las tarifas de aduanas que impuso al Ejecutivo brasileño en respuesta al procesamiento del expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado.

En el terreno empresarial español, CaixaBank ha ejecutado el 99,70% de su recompra de acciones en la vigésima tercera semana del programa, cuyo importe máximo se ha fijado en 500 millones de euros.

El consejo de administración de Faes Farma ha aprobado el pago de un dividendo en efectivo a cuenta de los resultados de 2025 de 0,041 euros por acción, que se abonará el próximo 12 de enero y al que la farmacéutica destinará en total cerca de 12,8 millones de euros.

En los primeros minutos de la sesión, las mayores alzas del Ibex 35 correspondían a Redeia (+0,67%) e Iberdrola (+0,39%). En el lado opuesto destacaban las caídas de Repsol (-4,16%), Indra (-3,72%) y Solaria (-2,63%).

Las principales Bolsas europeas abrían hoy la jornada con bajadas. En concreto, Francfort se dejaba un 1,2%; Milán, un 1,1%; Londres, un 0,8%, y París, un 0,7%.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, descendía un 1,69% en la apertura de los mercados europeos y se situaba en los 62,31 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, decrecía un 1,95%, hasta los 57,85 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1518 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,211%.