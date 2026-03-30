El Ibex 35 cae un 0,2% en la apertura y pierde los 16.800 puntos, con el crudo por encima de los 116 dólares

Interior del Palacio de la Bolsa de Madrid, a 20 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este lunes, la primera de la semana, con una caída del 0,18%, lo que le ha llevado a perder los 16.800 enteros y a situarse en los 16.772,6 puntos a las 9.00 horas, en un contexto marcado por el alza de las materias primas, sobre todo del crudo Brent, que supera ya los 116 dólares por barril por el conflicto en Oriente Próximo.

No obstante, pasados los primeros minutos de la apertura, el selectivo se daba la vuelta y marcaba un alza del 0,15% y superaba los 16.800 puntos, hasta los 16.827,9 enteros.

Mientras continúan los ataques en Oriente Próximo y Pakistán parece que albergará en los próximos días conversaciones entre los países implicados en el conflicto para explorar un alto el fuego, parte del foco de la guerra en Irán, el económico, sigue centrado en el estrecho de Ormuz, ruta comercial estratégica por la que circula en torno a una cuarta parte del petróleo y el gas mundial.

El presidente norteamericano, Donald Trump, ha asegurado esta madrugada que su Administración está negociando con Irán "tanto directa como indirectamente", al tiempo que ha subrayado que, como "muestra de respeto", Teherán dejará pasar a "20 grandes petroleros" por el estrecho de Ormuz pese al bloqueo de facto impuesto por la República Islámica en represalia a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por estadounidenses e israelíes.

"Contamos con emisarios, pero también tratamos con ellos directamente", ha reiterado el inquilino de la Casa Blanca en declaraciones a los medios a bordo del Air Force One, agregando que "hace dos días (las autoridades iraníes) acordaron enviar ocho barcos y luego añadieron otros dos", mientras que este domingo "en un gesto de cortesía" y "como muestra de respeto", un total de "20 grandes petroleros atravesarán el estrecho de Ormuz".

Por su parte, la Marina iraní anunció este domingo que ha extendido su control sobre el estrecho de Ormuz al golfo de Omán, su puerta de entrada, y avisado a Estados Unidos de que abrirá fuego contra el portaaviones 'Abraham Lincoln' en el momento en que se encuentre a distancia de disparo.

El navío, parte de la operación estadounidense contra Irán, se encuentra ahora mismo desplegado en el mar de Arabia, a cientos de kilómetros de distancia del golfo de Omán y del estrecho de Ormuz.

En el terreno empresarial, y antes de la apertura del mercado, Neinor ha informado de que ha puesto en marcha desde este lunes un nuevo programa de recompra de acciones por una inversión máxima neta de 50 millones de euros.

En los primeros compases de la jornada, los mayores descensos del Ibex 35 correspondían a Indra (-2,04%), IAG (-1,26%), Arcelormittal (-1,08%) y Santander, que cedía en torno a un 0,83%. Por el contrario, destacaban las alzas de Acciona Energía (+1,08), Amadeus (+1,03%) y Repsol (+0,79%).

Las principales Bolsas europeas iniciaban la jornada con signo mixo, con bajadas del 0,37% para Milán, del 0,44% para Fráncfort y del 0,19% para París, mientras que Londres reflejaba un crecimiento del 0,04%.

Igualmente, las principales Bolsas asiáticas registran caídas en la jornada de este lunes. El Kospi surcoreano se deja un 3,2%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong cede un 0,7% y el índice de la Bolsa de Shenzhen baja un 0,4%. En Japón, el Nikkei cotiza con una caída cercana al 3%.

En este escenario de incertidumbre, en el que continúan las dificultades para atravesar el estrecho de Ormuz, el crudo se mantiene muy por encima de los 100 dólares.

El precio del barril de Brent --referencia en Europa-- subía un 3,1% en torno a las 9.10 horas, hasta los 116 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, avanzaba un 2%, hasta los 101,57 dólares. Por su parte, el precio del gas en el mercado de futuros holándes, de referencia europea, escalaba más de un 2,36% a las 9.13 horas, hasta los 55,82 euros por megavatio hora.

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1517 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,62%.