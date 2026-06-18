El Ibex 35 cae un 0,25% a la media sesión y pierde los 19.400 puntos, con el petróleo a la baja

Archivo - Interior del Palacio de la Bolsa de Madrid. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba a la media sesión de este jueves con una caída del 0,28%, lo que le ha llevado a perder los 19.400 puntos y situarse en los 19.372,5 enteros en una jornada influida de nuevo por los precios del crudo, que caen por debajo de los 78 dólares el barril, su precio más bajo desde principios de marzo, después de que Estados Unidos (EEUU) e Irán hayan confirmado la firma del memorando de entendimiento que abre paso a un periodo de 60 días para negociar los detalles de un acuerdo de paz definitivo entre las partes.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha aseverado, en un mensaje en redes sociales, que el memorando firmado por EEUU e Irán "entrará en vigor con efecto inmediato".

Como "primer paso", la República Islámica de Irán reabrirá "de inmediato" el estrecho de Ormuz, mientras que EEUU "levantará inmediatamente el bloqueo naval".

En este contexto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cotizaba sobre los 77,9 dólares en la apertura de las Bolsas europeas, tras decrecer un 1,96%, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se negociaba sobre los 74,8 'billetes verdes' después de retroceder un 2,5%.

Además de los acontecimientos en Oriente Próximo, los inversores digieren hoy la decisión unánime de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) de mantener los tipos de interés en el rango objetivo del 3,50% al 3,75%, en la primera reunión de Kevin Warsh al frente del instituto emisor.

En España, el Tesoro Público ha regrasado este jueves a los mercados de deuda con una emisión de bonos y obligaciones del Estado, la última de junio, en la que ha colocado 5.832 millones en obligaciones del Estado.

En el ámbito empresarial, Telefónica abonará hoy el segundo tramo del dividendo de 2025, de 0,15 euros en efectivo por acción, lo que supondrá un desembolso estimado de unos 850,5 millones de euros para la 'teleco' presidida por Marc Murtra.

Asimismo, Laboratorios Farmacéuticos Rovi ha aprobado en su junta general de accionistas la distribución de un dividendo de 49,2 millones de euros que representa el 35% de su beneficio neto, tras cerrar el ejercicio de 2025 con un beneficio neto de 140,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 3% respecto al año anterior, y un Ebitda de 216,2 millones, un 4% superior al de 2024.

Por su parte, International Consolidated Airlines Group (IAG) celebra este jueves su junta general de accionistas, que servirá para escenificar la recuperación financiera del grupo aéreo y aprobar una batería de medidas destinadas a elevar la retribución de sus propietarios.

Con todo, a la media sesión de este jueves y entre los valores con mayores ascensos, destacaba ACS, con una subida del 1,55%, seguida de Indra (+1,31%), IAG (+0,69%), Aena (+0,67%) y Unicaja (+0,58%). En el lado contrario, Acciona Energía perdía un 3,62%; Colonial, un 2,31%; ArcelorMittal, un 1,83%; Aciona, un 1,8%; y Logista, un 1,72%.

El resto de las principales Bolsas del Viejo Continente cotizaban a las 12:00 horas de hoy con signo mixto, puesto que Fráncfort y París crecían un 0,08% y un 0,05%, respectivamente, mientras que Londres caía un 0,84%; y Milán, un 0,11%.

Las Bolsas asiáticas han recibido de manera favorable la firma del memorando de entendimiento entre EEUU e Irán y se mueven mayoritariamente al alza este jueves.

Así, el Nikkei japonés ha subido un 1,65% y el Kospi surcoreano ha avanzado un 2,6%, mientras que la Bolsa china de Shenzhen ha ganado algo más de un 0,2%. La nota discordante la pone el Hang Seng de Hong Kong, que ha perdido más de un 1,5%.

Entre tanto, en el mercado de divisas, el euro caía frente al dólar hasta intercambiarse por 1,1471 'billetes verdes', mientras que el interés exigido al bono español a diez años ascendía hasta el 3,362%.