El Ibex 35 cae un 0,55% y pierde los 18.300 puntos pese a los rumores de un nuevo acuerdo de paz en Irán

Archivo - Interior del Palacio de la Bolsa de Madrid. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este jueves con una caída del 0,55%, lo que ha llevado al selectivo nacional a cotizar por debajo de los 18.300 puntos --18.279,3 enteros--, pese a los últimos rumores de un acuerdo de paz entre Estados Unidos (EEUU) e Irán.

A primera hora de la jornada, las tensiones en Oriente Próximo permanecían intactas. Esta madrugada, el Ejército de Estados Unidos ha asegurado haber derribado cuatro drones 'kamikaze' sobre el estrecho de Ormuz, tras lo que ha lanzado un ataque contra una base iraní en la ciudad de Bandar Abbas, situada frente al estratégico paso marítimo por el que circula una quinta parte del petróleo mundial.

En respuesta, la Guardia Revolucionaria iraní ha reconocido este jueves haber atacado la "base estadounidense origen del ataque". "Las nuevas tensiones serán las protagonistas. El ataque no supone el final del alto el fuego, pero introduce presión y enfría el optimismo sobre un posible acuerdo para poner fin a la guerra a corto plazo", afirmaban los expertos de Bankinter esta misma mañana.

No obstante, este martes por la tarde el medio estadounidense Axios informaba de que los negociadores de Washington y Teherán habrían llegado a un preacuerdo.

Según este escenario, ambas partes contemplarían una reapertura gradual del estrecho de Ormuz en un plazo de 30 días, junto al compromiso de garantizar la libre navegación en la zona.

Posteriormente, se abriría un periodo de negociación de dos meses (60 días) centrado en el programa nuclear iraní y en una eventual retirada de las sanciones impuestas por Washington. Con todo, el pacto todavía dependería del visto bueno definitivo del presidente estadounidense, Donald Trump, según el citado medio.

En este contexto, el precio del barril de Brent, de referencia en Europa, reducía su alza al cierre de las bolsas europeas hasta los 94,8 dólares (+0,5%). Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estado Unidos, se alzaba un 1,22%, hasta los 89,72 'billetes verdes'.

LOS PARQUÉS EUROPEOS SE TIÑEN DE 'ROJO', A EXCEPCIÓN DE MILÁN

En el plano empresarial, Banco Santander reanuda desde este jueves su programa de recompra de acciones de 5.030 millones de euros después de comunicar su suspensión temporal a finales de abril, debido a que la adquisición de Webster Bank incluía como contraprestación acciones del banco cántabro.

Asimismo, la entidad financiera ha informado de que ha llevado a cabo una colocación de participaciones preferentes contingentemente convertibles en acciones ordinarias de nueva emisión ('CoCos'), con exclusión del derecho de suscripción preferente, por un importe nominal total de 1.500 millones de dólares (unos 1.293 millones de euros).

Igualmente, antes de la apertura de las Bolsas, eDreams ha indicado que registró un beneficio neto récord de 52,2 millones durante su año fiscal 2026, finalizado el pasado 31 de marzo, lo que supuso un 16% más frente al ejercicio previo, destacando que superó sus previsiones para sus miembros 'prime' y el Ebitda 'cash'.

En cuanto a la renta variable, Indra ha sido el principal valor alcista de la presente jornada (+5,28%), por delante de Arcelormittal (+1,48%), Inditex (+1,43%), Acerinox (+1,39%) y Puig (+0,69%). Del lado contrario, los mayores descensos los han registrado Sacyr (-2,53%), Ferrovial (-1,98%), Banco Santander (-1,68%), Fluidra (-1,67%), y Mapfre (-1,63%).

De esta forma, solamente Milán entre el resto de los principales mercados europeos ha concluido la sesión con avances (+0,5%). Londres ha perdido un 0,75%; Fráncfort, un 0,34%; y París, un 0,23%.

Al otro lado del Atlántico, las expectativas del nuevo acuerdo entre la República Islámica y la administración Trump empujaban al S&P 500 y al Nasdaq un 0,49% y un 0,68%, respectivamente, al toque de campana de la Bolsa de Madrid.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español a 10 años se situaba en el 3,375%, desde el 3,407% del cierre del miércoles. De esta forma, la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del Estado de Alemania con igual plazo de vencimiento-- se posicionaba en los 42,34 puntos básicos.

Respecto al mercado de divisas, el euro se ha fortalecido frente al dólar (+0,22%), hasta cotizar con un tipo de cambio de 1,1652 'billetes verdes' por cada moneda comunitaria.

Sobre los activos refugio, el oro se elevaba un 0,53% al cierre de los parqués europeos, hasta la cota de los 4.480 dólares la onza, tras tocar este jueves mínimos de 4.370 dólares, cifra que no anotaba desde finales del mes de marzo.

Entre las criptomonedas, el bitcoin perdía el umbral de los 73.000 dólares al cierre de la Bolsa de Madrid, después de caer más de un 3% en la jornada.