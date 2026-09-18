El Ibex 35 cae un 0,85% en la media sesión y pierde los 19.700 puntos

Pantalla con datos del Ibex, en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 26 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 registraba una caída del 0,85% en la media sesión de este viernes, hasta situarse en los 19.662,3 puntos, en una jornada en la que tiene lugar la tercera 'cuádruple hora bruja' del año, fenómeno que suele causar una elevada volatilidad en los mercados.

Este viernes vencen las opciones y futuros sobre índices y acciones tanto en Europa como en Estados Unidos (EEUU), lo que desvirtúa y condiciona el comportamiento de los mercados de contado, aumentando tanto los volúmenes de contratación como la volatilidad en los mismos.

En el terreno macro, el Consejo de Política Monetaria del Banco de Japón ha seguido el camino marcado por el Banco Central Europeo y la Reserva Federal de EEUU y ha decidido este viernes aumentar en 25 puntos básicos el tipo de interés de referencia, que pasará a ser del 1,25%, su mayor nivel desde 1995.

También se ha conocido que las expectativas de los consumidores de la eurozona sobre la evolución de la inflación para los próximos doce meses se incrementaron desde el 2,9% de julio hasta el 3% en agosto, lo que refleja una mayor percepción de alza de precios, según la encuesta realizada por el Banco Central Europeo (BCE) entre los días 6 y 24 de agosto.

De su lado, Técnicas Reunidas ha informado, antes de la apertura del mercado, de que su consorcio formado junto a Samsung recibirá 120 millones de euros de su cliente MGT Teesside por un arbitraje presentado en 2021. Asimismo, Fluidra ha indicado que ha dado por finalizado el programa de recompra de acciones que anunció a finales de julio tras haber alcanzado el importe máximo fijado, de 40 millones.

En este contexto, los valores que más subían en la media sesión eran ACS (+0,80%), Acciona (+0,58%), Amadeus (+0,57%) y Cellnex (+0,44%). Del lado contrario, las caídas más acusadas eran las de Telefónica (-3,81%), Mapfre (-1,89%), Solaria (-1,74%), Banco Santander (-1,58%), Endesa (-1,49%) y Acerinox (-1,36%).

El resto de los principales mercados europeos también registraban caídas. Londres descendía un 0,61%; París, un 0,69%; Fráncfort, un 0,66%; y Milán, un 0,71%.

EL barril de Brent se dejaba un 1,36%, hasta los 103,39 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 101,51 dólares, un 0,43% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años repuntaba levemente hasta el 3,966%, desde el 3,939% del cierre del jueves. De esta forma, la prima de riesgo se mantenía prácticamente estable en 46,2 puntos básicos.

Respecto al mercado de divisas, el euro se apreció un 0,06% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1483 dólares por cada euro.