El precio del petróleo se abarata a 102 dólares tras abrirse Trump a reunirse con el presidente de Irán

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba casi un 1,6% antes de la apertura de las Bolsas europeas, hasta situarse en 102,2 dólares por barril, después de que el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, haya afirmado este fin de semana que está dispuesto a reunirse con el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, en el marco de sesión anual de la Asamblea General de la ONU que se celebra esta semana en Nueva York.

Por su parte, el precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se abarataba más de un 1,6%, hasta los 98,6 dólares por barril.

Este domingo, Trump se mostró dispuesto a una reunión con el presidente iraní en una conversación con el periodista y corresponsal de Fox News en Jerusalén Trey Yingst, a quien el mandatario estadounidense dejó claro que las opciones que están sobre la mesa son "arrasar Irán, dejarles que se pudran por la vía económica o pactar". "Espero que se comporten", afirmó.

En cuanto a la ofensiva de las milicias hutíes en Yemen, Trump dijo de nuevo que mantienen comunicación con ellas y que "están de acuerdo en que no van a luchar contra Estados Unidos".

Por su parte, el presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, ha reiterado este domingo que no se permitirá el libre tránsito por el estrecho de Ormuz hasta que no se acepten las condiciones planteadas por Teherán, entre las cuales están el levantamiento de las sanciones y el fin de las hostilidades.

"Durante los últimos siete meses hemos demostrado que no nos rendimos ante la agresión", ha expresado Qalibaf durante una sesión del Parlamento, desde donde ha explicado la necesidad de luchar y negociar al mismo tiempo.

Al mismo tiempo, el diputado iraní Alí Hayideliganí ha anunciado la presentación de una iniciativa por la vía de urgencia para que el Majlis o Parlamento iraní apruebe la retirada de Irán del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel.

Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado que convocará próximamente una cumbre del G7 para debatir la potencial liberación de reservas estratégicas de productos derivados del petróleo con el objetivo de atajar la crisis energética desatada por la guerra de Irán y paliar el encarecimiento de los combustibles.

"Convocaré una reunión del G7 para mejorar la coordinación respecto a los niveles de reservas e impulsar una mayor cooperación en materia de exportaciones y capacidad de producción", afirmó Macron. Esta reunión congregará a los líderes de Estados Unidos, Alemania, Japón, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá para "evitar tensiones innecesarias" entre los propios países miembros y el resto de naciones occidentales.

Mientras tanto, los rebeldes hutíes han reivindicado este fin de semana ataques contra la capital de Arabia Saudí, Riad, e instalaciones de Saudi Aramco, la mayor petrolera del mundo y propiedad del Gobierno saudí, en la costa occidental del país.

Por su parte, Saudi Aramco ha comenzado a informar a varios operadores europeos que no les suministrará petróleo el próximo mes tras el ataque contra el oleoducto saudí Este-Oeste, que se ha visto obligado a parar su actividad sin fecha todavía conocida para su reinicio.