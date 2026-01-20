El Ibex 35 cae un 1,7% en la media sesión hasta los 17.300 enteros, impactado por la geopolítica

Archivo - Estado de la bolsa de Madrid, a 28 de julio de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

El Ibex 35 perdía un 1,72% en la media sesión de este martes, lo que le llevaba a caer hasta los 17.361,90 enteros, en un contexto marcado por el incremento de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y Europa por Groenlandia.

El pasado fin de semana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con nuevos aranceles del 10% a partir del 1 de febrero a los ocho países (Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido), en oposición al plan estadounidense de anexionarse la isla ártica.

Los analistas de Renta 4 destacan que estos aranceles se podrían incrementar al 25% a partir del 1 de junio "si no se alcanza un acuerdo favorable" a los intereses estadounidenses. "Esta medida podría invalidar el acuerdo comercial alcanzado entre EEUU y la UE el pasado mes de julio", señalan.

Como respuesta, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha amenazado a Estados Unidos con activar el mecanismo anticoherción que tiene la UE y reactivar los aranceles de 93.000 millones de euros a productos estadounidenses que aprobó la Unión, pero que finalmente descartó tras el acuerdo alcanzado el pasado verano.

"Asimismo, Macron rechaza la invitación de Trump de formar parte de su Consejo por la Paz, a lo que Trump ha respondido con una amenaza de arancel del 200% al champán francés", agregan los expertos, que señalan que este consejo podría ser una alternativa a la ONU.

Estas tensiones, según Renta 4, se reflejarán hoy en Wall Street, que ayer permaneció cerrado por la celebración del Día de Martin Luther King. Los futuros del S&P500 y del Nasdaq ya apuntan a caídas de más de 1%. Además, el bono estadounidense a 10 días ya ha registrado una subida de seis puntos básicos, hasta un rendimiento del 4,28%.

Siguiendo en EEUU, este martes podría conocerse la decisión de la Corte Suprema sobre la legalidad de los aranceles impuestos por la Administración Trump, con "altas probabilidades" de ser invalidados, pero "también sustituidos por otros".

En Japón, la primera ministra Sanae Takaichi, ha anunciado la disolución de las Cortes el próximo viernes, convocando elecciones anticipadas para el 8 de febrero con el objetivo de "capitalizar su popularidad" y recuperar el control de la Cámara Baja, lo que facilitaría la implementación de su plan de estímulo fiscal.

Entre las referencias 'macro' de hoy destaca la publicación del indicador de confianza de los inversores alemanes, el índice ZEW, que muestra una mejora por segundo mes consecutivo en enero, a pesar de las nuevas amenazas arancelarias por parte de la Casa Blanca.

En este contexto, solo tres valores del Ibex 35 se mantenían en 'verde' en la media sesión: Fluidra (+1,78%), Naturgy (+0,55%) y Rovi (+0,07%). El resto cotizaban en terreno negativo, destacando las caídas de Mapfre (-6,21%), Acciona (-4,61%), Cellnex (-3,89%) e Indra (-3,86%).

El resto de principales índices europeos también registraban caídas en el tramo medio de negociación: Fráncfort perdía un 1,53%; Milán, un 1,41%; París, un 1,27%; y Londres, un 1,15%.

En este escenario, el precio del barril de Brent --referencia en Europa-- subía un 0,38%, hasta los 64,18 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se elevaba un 0,44%, hasta los 59,70 dólares.

Finalmente, en el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,66% frente al dólar, hasta intercambiarse por 1,1723 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono español a diez años subía cuatro puntos básicos, hasta el 3,271%, con la prima de riesgo en los 38 puntos básicos.