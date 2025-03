El Ibex 35 cede más de un 1% en la media sesión por el temor a los aranceles de Trump

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba con un descenso del 1,39% en el tramo medio de negociación, lo que le llevaba a caer a los 13.123,9 enteros, en una sesión marcada por el temor en las bolsas de todo el mundo a los aranceles que previsiblemente anunciará esta semana la Administración Trump.

Los analistas de Renta 4 señalan que estas tasas se anunciarán el próximo 2 de abril, el Día de la Liberación en EEUU, y que el foco estará en el nivel de agresividad, posibilidad de acotamiento, que sean más indulgentes que recíprocos o que se dirijan a todos los países, qué sectores estarán afectados, etc.

Hasta ese día, el presidente de EEUU, Donald Trump ya ha anunciado un arancel del 25% a todos los automóviles no fabricados en el país americano y ha amenazado con aranceles secundarios a aquellos países que compren crudo de Rusia, en caso de que el presidente ruso, Vladimir Putin, no apoye un alto el fuego en Ucrania; y aranceles secundarios a Irán y posibilidad de bombardear al país si no firma un acuerdo de renuncia a sus armas nucleares.

Además, EEUU ha revocado permisos a varias petroleras, entre ellas Repsol, para exportar crudo desde Venezuela.

En este contexto, la mayoría de valores del Ibex 35 se situaban en 'rojo', salvo Redeia (+0,97%), Logista (+0,89%), Telefónica (+0,81%), Indra (+0,38%), Enagás (+0,30%) y Endesa (+0,04%). Por el lado de las caídas, IAG se desplomaba un 6,23%, seguido de Grifols (-4,24%), Puig (-3,63%), Fluidra (-3,53%), Solaria (-3,37%) y Banco Santander (-2,67%).

Las principales Bolsas europeas también cotizaban en terreno negativo: Milán perdía un 1,66% en la media sesión de este lunes, mientras que París caía un 1,36%, Fráncfort, un 1,27% y Londres, un 0,95%.

Por otro lado, el precio del barril de petróleo de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente, se situaba en 74,01 dólares, un 0,52% más, mientras que el Texas subía un 0,19%, hasta los 69,49 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,0817 'billetes verdes', en tanto que en el mercado de deuda, el interés exigido al bono a 10 años descendía hasta el 3,324% con la prima de riesgo en los 63,3 puntos básicos.