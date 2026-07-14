El Ibex 35 cierra plano y salva los 19.300 puntos con el crudo en 85 dólares por la escalada del conflicto

Fachada del Palacio de la Bolsa de Madrid. - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este martes prácticamente plano, lo que le ha permitido salvar los 19.300 puntos. En concreto, el índice nacional ha concluido la sesión bursátil en los 19.356,6 enteros tras haber retrocedido un leve 0,11% en una jornada marcada por la nueva escalada del conflicto en Oriente Próximo entre Estados Unidos (EEUU) e Irán, lo que ha elevado el precio del crudo hasta los 85 dólares el barril.

En la madrugada de este martes, el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) ha anunciado una nueva oleada de ataques contra territorio iraní por tercera noche consecutiva después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurase que "golpearían" fuerte a Teherán.

En concreto, el Centcom ha dicho haber atacado "con éxito" objetivos militares en lugares como Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa y Bandar Abbas. Todo ello con el fin de "mermar aún más la capacidad de Irán para atacar el transporte marítimo comercial".

Como respuesta, la Guardia Revolucionaria de la República Islámica ha reivindicado ataques contra la base naval estadounidense de Jufair en Bahréin, sede de las fuerzas navales del Comando Central del Ejército y de la Quinta Flota de Estados Unidos, y también contra posiciones estadounidenses en Jordania.

"Los valientes guerreros de la Armada de la Guardia Revolucionaria, en la segunda oleada de la Operación Nasr 2 (...) han atacado y destruido con sus misiles y drones varios depósitos de municiones, un centro de comunicaciones por satélite y el edificio de residencia de las fuerzas estadounidenses en la base de Jufair, en Bahréin", ha anunciado el brazo militar en un comunicado difundido por la agencia Tasnim, vinculada a la propia Guardia islámica.

Además, la Organización Marítima Internacional (OMI) ha reiterado su defensa de la "libertad de navegación" conforme al Derecho Internacional y ha condenado los ataques contra buques en el estrecho de Ormuz, paso que defiende como "libre de peajes" tras los ataques continuados del país asiático y el anuncio de Washington de cobrar una tasa del 20% sobre todas las cargas que transiten por el estrecho.

Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado este martes que reemplazará la tasa del 20% que pretendía aplicar a las embarcaciones de carga que cruzaran a través del estrecho de Ormuz --en una suerte de pago por su seguridad-- por acuerdos comerciales e inversiones de los países del Golfo en Estados Unidos.

Además, el director de investigación económica y NextGeneration de JuliusBaer, Norbert Rücker, ha argumentado que "es poco probable que el pragmatismo que se ha ido consolidando en las últimas semanas y meses se revierta de forma permanente".

En este contexto, el precio del Brent --de referencia en Europa-- reducía su alza al cierre de las bolsas del 'Viejo Continente' al 1,75%, hasta los 84,65 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en Estados Unidos-- cotizaba en los 79,36 'billetes verdes', tras crecer un 1,5%.

LAS BOLSAS EUROPEAS COTIZAN CON ALZAS SIMBÓLICAS

En España, en el ámbito empresarial, el gigante bancario estadounidense JP Morgan ha informado que ha colocado de forma acelerada 83 millones de acciones de la constructora española OHLA, representativas del 6% de la compañía, por 36,9 millones de euros, con un descuento del 9% sobre el precio actual de mercado.

En el lado 'macro', la Comisión de Economía del Congreso ha dado su visto bueno este martes a los candidatos propuestos por el Gobierno para renovar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), lo que incluye a Juan José Ganuza Fernández como presidente, y a Joan Capdevila, exdiputado de ERC y veterinario de profesión; Carmen Balsa, exdirectora de Gabinete de la ex vicepresidenta primera Nadia Calviño; y Marina Echebarría, excandidata de Sumar en Castilla y León, como nuevos consejeros del organismo.

Además, el Tesoro Público español ha adjudicado este martes 2.126 millones de euros en una subasta de letras, en el rango medio previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad tanto a tres como a nueve meses.

Con todo, los principales valores alcistas en la Bolsa española han sido Indra (+3,71%), ArcelorMittal (+1,28%), Naturgy y Solaria (+1,26%), y Repsol (+1,25%). En el lado opuesto, Inditex encabezaba los retrocesos (-1,97%), seguida de Fluidra (-1,53%), Rovi (-1,29%), Puig (-0,83%), y Acciona Energia (-0,82%).

El resto de las principales Bolsas europeas han concluido la jornada con signo positivo. Así, el índice británico FTSE 100 ha ascendido un 0,30%; el alemán Dax 30, un 0,13%; el italiano FTSE Mib, un 0,10%; y el francés Cac 40, un 0,03%.

TIPO DE CAMBIO, RENTA FIJA Y ACTIVOS REFUGIO

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años subía hasta el 3,557%, lo que ha llevado la prima de riesgo --el diferencial respecto a las obligaciones del Estado de Alemania con igual plazo-- a los 45,73 puntos básicos.

Sobre las divisas, el euro avanzaba un 0,47% en su cruce frente al dólar al cierre de las bolsas europeas, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1434 'billetes verdes'.

Respecto al ámbito de los activos denominados 'refugio' en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro repuntaba casi un 2%, hasta situarse en la cota de los 4.100 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, recuperaba parte de lo perdido durante el fin de semana con una revalorización de cerca del 3%, hasta el entorno de los 64.500 'billetes verdes'.