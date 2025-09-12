El Ibex 35 cierra la semana en los 15.300 y con un alza del 3%

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Varias personas frente a los paneles del Ibex 35 en el Palacio de la Bolsa - CARLOS LUJÁN / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la semana con una subida del 3,08%, hasta alcanzar un nivel de 15.308,2 puntos, después de que en los últimos días se conociera la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) de mantener tipos y se publicaran las cuentas de Puig y de Inditex, que desde el pasado viernes ha subido casi un 11%.

Este viernes, el selectivo se ha dejado un 0,09%, perdiendo unos 13 puntos respecto a la jornada anterior.

Durante la jornada de hoy se ha conocido que el consejo de administración de Banco Sabadell ha rechazado por unanimidad la OPA de BBVA al considerar que el precio "no recoge adecuadamente" el valor intrínseco de las acciones de Sabadell, infravalorando "muy significativamente" el proyecto de la entidad.

De su lado, Indra y Oesía han descartado conversaciones para una eventual operación de compra, valorada en unos 500 millones, por parte de la empresa liderada por Ángel Escribano, según han confirmado este viernes ambas compañías.

Bajo el plano 'macro', el Índice de Precios de Consumo (IPC) de España mantuvo su tasa interanual en agosto en el 2,7%, gracias a que el comportamiento de los precios de los alimentos y de la electricidad compensó el de los carburantes, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que coinciden con los avanzados a finales del mes pasado.

Con la mira en el Viejo Continente, se ha conocido que el PIB del Reino Unido se estancó en el mes de julio en comparación con el mes anterior, cuando la actividad avanzó un 0,4%, mientras que en términos interanuales el crecimiento fue del 1,4%.

Indra ha sido el principal valor alcista del viernes (+3,03%), por delante de Redeia (+1,10%), Enagás (+1,02%), Aena (+0,93%), Naturgy (+0,91%) y Logista (+0,90%).

Del lado contrario se han situado Grifols (-1,43%), Acciona (-1,36%), Solaria (-1,24%), Unicaja (-1%) e Inditex (-0,94%).

Respecto al resto de parqués europeos, Londres caía un 0,15% y Fráncfort se dejaba un 0,02%, mientras que París subía un 0,02%; y Milán, un 0,32%.

El barril de Brent alcanzaba los 67,45 dólares, un 1,63% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 63,29 dólares, un 1,48% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años ha alcanzado el 3,287%, desde el 3,231% registrado al cierre del jueves. De esta forma, la prima de riesgo frente a la deuda alemana se ha situado en los 57,3 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,15% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1715 dólares por cada euro.