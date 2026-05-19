El Ibex 35 cierra la sesión con una caída del 0,48%, hasta los 17.670 puntos

Archivo - Un panel del Ibex 35, en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 22 de julio de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este martes a la baja, al caer un 0,48% y situarse en los 17.670,1 puntos, tras haber llegado durante varios momentos de la jornada a superar los 17.850 enteros.

La volatilidad de los mercados sigue el pulso de las noticias en el campo geopolítico. De hecho, los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales de los países del G7 han reafirmado este martes su compromiso con la cooperación multilateral para abordar los riesgos para la economía mundial, advirtiendo de que la incertidumbre económica mundial "ha incrementado los riesgos para el crecimiento y la inflación" en el contexto del conflicto de Oriente Próximo.

De su lado, la ministra de Exteriores de Reino Unido, Yvette Cooper, ha alertado este martes de que el mundo se encuentra ante una inminente "crisis alimentaria" a nivel global por la interrupción del suministro de fertilizantes a través del estrecho de Ormuz como resultado de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero.

En el terreno 'macro', se ha conocido que la deuda de las administraciones públicas se situó en el mes de marzo en máximos de 1,740 billones de euros, tras elevarse un 4,3% en términos interanuales, aunque moderó su peso en el Producto Interior Bruto (PIB) al 101,6% respecto al mismo período del año anterior, 1,7 puntos porcentuales menos.

En el terreno empresarial, y a la espera de que se conozcan esta semana los resultados del gigante estadounidense Nvidia, los inversores tendrán hoy el foco en Indra, que ayer, después del cierre del mercado, comunicó que su consejero delegado, José Vicente de los Mozos, no continuará en el cargo después de que finalice su mandato el próximo 30 de junio.

La compañía ha puesto en marcha un proceso de selección para la búsqueda de un nuevo consejero delegado poco más de un mes y medio después del nombramiento de Ángel Simón como presidente no ejecutivo de la empresa, en sustitución de Ángel Escribano.

En este contexto, los principales valores alcistas han sido Telefónica (+1,71%), Cellnex (+1,47%), Fluidra (+1,38%), Naturgy (+1,31%), Redeia (+1,09%) e Iberdrola (+0,75%).

Del lado contrario se han situado Solaria (-6,34%), ACS (-5,62%), Acciona (-3,16%), Sacyr (-3,01%), ArcelorMittal (-2,47%) y Ferrovial (-2,20%).

Respecto al resto de los principales mercados europeos, Londres ha subido un 0,07% y Fráncfort, un 0,38%. De su lado, París se ha dejado un 0,07% y Milán, un 0,65%.

Al cierre de la sesión europea, el barril de Brent se mantenía en unos 111 dólares, un 1,02% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 108,6 dólares, un 0,06% menos.

Los mercados también están prestando atención a la renta fija extranjera. El rendimiento del bono estadounidense a 30 años ha tocado niveles máximos desde 2007, previos a la crisis financiera global, situándose en el 5,189%.

"Los mercados de bonos tuvieron otra semana difícil, con una venta masiva más pronunciada el viernes, impulsada nuevamente en gran medida por la evolución del mercado petrolero. Es importante destacar que no solo el aumento de los precios del petróleo al contado afectó negativamente a la renta fija, sino también el repunte de los futuros del petróleo a largo plazo. Esto genera preocupación ante la posibilidad de que las presiones inflacionarias relacionadas con la energía se prolonguen", ha indicado el Jefe de Análisis de Renta Fija de Julius Baer, Dario Messi.

En cambio, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años ha alzando el 3,636%, frente al 3,572% registrado al cierre del lunes, llegando así a máximos desde finales de marzo. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán ha escalado hasta los 43,3 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,50% en su cruce frente al dólar al cierre de la sesión europea, alcanzando un tipo de cambio de 1,1597 dólares por cada euro.