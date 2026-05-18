De los Mozos no continuará como CEO de Indra y la compañía abre un proceso de selección para sustituirle

El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, no continuará en su cargo, según ha anunciado este lunes la compañía, que ha puesto en marcha un proceso de selección para la búsqueda de un nuevo CEO.

"En el marco del proceso previo a la convocatoria de la próxima junta general ordinaria de accionistas de la compañía, ante el inminente vencimiento de su mandato y debido a la no continuidad de José Vicente de los Mozos, la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo de la sociedad, de acuerdo con el reglamento del consejo de administración, ha puesto en marcha en el día de hoy un proceso de selección de un candidato a consejero delegado", ha anunciado la compañía.

El actual consejero delegado continuará ejerciendo sus funciones con el objetivo de facilitar el proceso de transición en la compañía.

Por otro lado, la sociedad ha informado de que la celebración de la junta general de accionistas está prevista en segunda convocatoria para el 30 de junio de 2026.

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