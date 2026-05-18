Díaz inicia su viaje oficial a China reuniéndose con cooperativas y con el presidente de Citic

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, durante su visita a la cooperativa de medios agrícolas CNAMPG y la cooperativa de algodón de China (CNCE).- MINISTERIO DE TRABAJO

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se ha reunido este lunes en China con diferentes cooperativas en el marco de su viaje oficial al país asiático.

Según ha informado el Ministerio de Trabajo, Díaz ha mantenido en la jornada de hoy un encuentro con la presidenta de la Federación de Cooperativas de Suministro y Comercialización de China, Wang Yuyan. Se trata de la organización cooperativa más grande del país, cuyo principal peso lo constituyen las cooperativas agrícolas.

Posteriormente, la vicepresidenta segunda ha visitado la cooperativa de medios agrícolas CNAMPG, negocio que incluye la venta al por menor de pesticidas, la importación y exportación de semillas de cultivo, la venta de alimentos y la cooperativa de algodón de China (CNCE).

Durante estos encuentros, Díaz ha mostrado su interés por conocer de primera mano la labor e impacto de la Federación en la economía nacional y situación actual del cooperativismo.

En el transcurso de la visita, se ha destacado la importancia de la innovación tecnológica y la mejora de herramientas para la gestión comercial y logística de las cooperativas, según ha explicado el Ministerio.

La ministra, que visita China por primera vez, también se ha desplazado este lunes la sede de Torrechina del grupo Citic y ha mantenido un encuentro con su presidente, Xi Guohua.

"En el día de hoy he mantenido una agenda intensísima. Los próximos días será también igual de intensa", ha señalado la ministra, que ha recordado que el complejo industrial Citic ha realizado grandes inversiones en España, particularmente en Galicia.

En este sentido, Díaz ha asegurado que, ante las inversiones que van a efectuar empresas chinas en España, singularmente Citic, el Ministerio de Trabajo colaborará para proporcionar formación rápida en sectores estratégicos, no sólo en robótica e inteligencia artificial (IA).

"Necesitamos tener a la gente trabajadora rápidamente formada y desde luego vamos a emprender una experiencia compartida con esta empresa para formar con rapidez a los trabajadores allí", ha subrayado la ministra en declaraciones a la empresa.

COOPERACIÓN CON CHINA EN IA

Díaz ha afirmado que el potencial de cooperación entre China y España o Europa en inteligencia artificial y robótica es "absoluto". "La relación con la inteligencia artificial es una relación de estricto poder y lo que necesitamos es gobernarla, es decir, democratizarla", ha enfatizado.

"Tenemos que compartir sinergias en el uso de la inteligencia artificial, en el uso de los algoritmos, de todas las fórmulas matemáticas, para ser más productivos, para trabajar menos, para esto sirve la tecnología, para trabajar mejor, desde luego la cooperación con China y el aprendizaje es absoluto, y desde luego el reto es regularizar el uso de los algoritmos", ha añadido.

La ministra ha afirmado además que el Gobierno español tiene previsto aprobar de manera "inmediata" una reforma "integral" de la relación laboral especial de las personas creativas de la cultura. "Vamos a ser el único país del mundo que, de la mano del sector y del diálogo social, legislemos por vez primera sobre la inteligencia artificial", ha apuntado.

Asimismo, Díaz ha denunciado que "hay unos pocos magnates que no respetan las reglas de juego y que compiten deslealmente con las empresas" españolas. Pero ha dejado claro que aquí el problema no está con las empresas chinas, sino con las estadounidenses.

"No tenemos problemas con las empresas chinas, tenemos problemas con las empresas norteamericanas, porque se ha dictado una orden ejecutiva desde Washington para impedir que la legislación laboral española se aplique. Y muy fundamentalmente la legislación norteamericana en materia de igualdad entre hombres y mujeres y personas LGTBI", ha subrayado.

FOMENTAR LAS RELACIONES COMERCIALES CON CHINA

Para Díaz, el hecho de que España fomente las relaciones comerciales con China es una "magnífica noticia". "Necesitamos no solamente un comercio abierto, inclusivo, con trabajo decente, con nuevas formas de gestión en el mundo. Necesitamos más multilateralismo que nunca", ha defendido la ministra.

La vicepresidenta ha afirmado que, tras la visita de Pedro Sánchez y del Rey Felipe VI a China, el viaje que ha iniciado hoy a este país fomenta "todavía más" los lazos culturales, económicos y sociales con el gigante asiático.