El Ibex 35 coge fuerza esperando al BCE y sube un 1,08% en la media sesión, superando los 18.300 puntos

(Foto de ARCHIVO) Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 11 de mayo de 2026, en Madrid (España). - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 subía un 1,08% en la media sesión de este jueves, hasta situarse en los 18.838,2 puntos, en una jornada marcada por la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), en la que se espera que la autoridad monetaria decida subir los tipos de interés.

"El BCE podría subir tipos de manera preventiva, pero sin iniciar un ciclo de endurecimiento monetario", han explicado los analistas de Bankinter en su informe diario de mercados.

Irán anunció el miércoles el "cierre" del estrecho de Ormuz "a todo tipo de embarcaciones", petroleros y buques mercantes inclusive, poco después de que el Ejército de Estados Unidos haya lanzado, por segunda noche consecutiva, una oleada de ataques contra distintos puntos de la República Islámica.

"De fondo, y a pesar del endurecimiento de su tono (que parece más bien una táctica negociadora), tenemos unas negociaciones de paz que siguen adelante, pero también con los mismos obstáculos (Ormuz, programa nuclear, activos congelados), además de la persistencia de ataques israelíes sobre el Líbano", han agregado los analistas de Renta 4.

Siguiendo con el entorno internacional, los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) debatirán este jueves en Luxemburgo la propuesta de la Comisión Europea para dar más margen fiscal a los Estados miembro a la hora de realizar inversiones destinadas a reforzar la seguridad energética y acelerar la transición ecológica del bloque.

Además, hoy el Comité Asesor Técnico (CAT) del Ibex tiene previsto reunirse en el que será su tercer encuentro en 2026 con la vista puesta en la compañía especializada en ingeniería y construcción de infraestructuras para el sector del petróleo y del gas Técnicas Reunidas, que se postula como favorita para entrar en el selectivo nacional.

En este contexto, los principales valores alcistas en la media sesión eran ACS (+4,58%), Repsol (+2,29%), ArcelorMittal (+2,26%), Acerinox (+1,82%), Mapfre (+1,61%), Sacyr (+1,60%) y Endesa (+1,48%).

Del lado contrario, los mayores descensos eran los de Amadeus (-2,19%), Grifols (-0,22%), Telefónica (-0,20%) y Acciona Energía (-0,09%).

La evolución en la media sesión era positiva entre los principales mercados europeos. Londres subía un 0,81%; París, un 0,88%; Fráncfort, un 0,32%; y Milán, un 1,29%.

El barril de Brent cotizaba en los 92,22 dólares hacia las 12.00 horas, un 0,91%; mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 89,37 dólares, un 0,92% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,494%, desde el 3,521% registrado al cierre del miércoles. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán alcanzaba los 44 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,08% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1526 dólares por cada euro.