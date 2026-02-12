El Ibex 35 conquista los 18.100 puntos tras subir un 0,5% en la apertura

Archivo - Señal de la Bolsa de Madrid frente a la fachada del edificio, en Madrid (España) - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este jueves con una subida del 0,53%, lo que le ha llevado a conquistar la cota psicológica de los 18.100 enteros y a situarse en los 18.140,5 puntos a las 9.00 horas.

En el plano internacional, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, de mayoría republicana, ha aprobado una resolución destinada a derogar los aranceles impuestos por el presidente del país, Donald Trump, a las importaciones canadienses, un golpe para su liderazgo así como para el de su partido en la cámara baja.

Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado este miércoles una "asociación productiva" a largo plazo con Estados Unidos, al término de un encuentro con el secretario de Energía de este país, Chris Wright, quien ha destacado el "compromiso apasionado" del presidente Donald Trump por transformar las relaciones entre Washington y Caracas.

En el plano empresarial español, marcado por la publicacion de resultados empresariales, Mapfre obtuvo un beneficio neto récord de 1.079 millones de euros en 2025, lo que supone un aumento del 19,6% con respecto a 2024.

Por otro lado, fondos gestionados por Blackstone Infrastructure y el fondo EQT Infrastructure VI han acordado la adquisición de Urbaser a fondos gestionados por Platinum Equity, según han informado ambas partes este jueves en un comunicado conjunto. Fuentes próximas a la operación consultadas por Europa Press han cifrado el importe de la misma en 5.600 millones de euros.

En los primeros compases de la jornada, los mayores descensos del Ibex 35 correspondían a Amadeus (-1,31%), Logista (-0,65%) y Colonial (-0,47%), mientras que, por el contrario, entre los avances destacaban ArcelorMittal (+1,02%) y Grifols (+1,46%).

Las principales Bolsas europeas iniciaban la jornada con signo positivo, con subidas del 1,3% para París, del 1% para Fráncfort, del 0,9% para Milán y del 0,35% para Londres.

En este escenario, el precio del barril de Brent --referencia en Europa-- ascendía un 0,36%, hasta los 69,65 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, crecía un 0,42%, hasta los 64,9 dólares.

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1879 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,171%.