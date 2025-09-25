El Ibex 35 corrige un 0,2%, pero mantiene los 15.100 enteros al cierre

Archivo - Paneles del Ibex, en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 9 de enero de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha registrado una caída del 0,27% en la sesión de este jueves, aunque ha logrado mantener los 15.100 enteros, en una jornada marcada por la publicación de datos en EEUU y la evolución de Wall Street.

Por un lado, se ha conocido hoy el dato final del PIB estadounidense del segundo trimestre, que muestra un avance de la economía del 0,9%, frente a los tres primeros meses de 2025. En cifras anualizadas, el avance fue del 3,8%, lo que es su mejor marca en casi dos años y contrasta con el retroceso del 0,6% observado a principios de año.

Por otro, el Departamento de Trabajo de EEUU ha informado de que las peticiones de subsidio por desempleo alcanzaron la semana pasada un total de 218.000 solicitudes, lo que supone una bajada de 14.000 personas respecto de la cifra anterior.

Además, las bolsas europeas han estado hoy atentas a Wall Street, cuyos índices están registrando caídas en las últimas jornadas tras alcanzar registrar máximos. Al cierre en Europa de la sesión de hoy, el Dow Jones caía un 0,13% y el Nasdaq, un 0,26%, mientras que el S&P500 cedía un 0,41%.

En España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado la mejora del precio de la OPA de BBVA por Sabadell de tal forma que se ha reanudado el plazo de aceptación de la oferta, que se encontraba suspendido, y ahora finalizará el 10 de octubre, incluido.

En este entorno, el Ibex 35 ha cerrado en los 15.153,7 enteros, con las energéticas como valores alcistas: Repsol se ha revalorizado un 1,37%; Naturgy, un 1,21%; Enagás, un 1,04%; e Ibedrola, un 0,89%. Por el lado contrario, Rovi ha perdido un 2,50% en la sesión, seguida por Acciona Energía (-2,46%), Grifols (-2,12%), Fluidra (-2,01%) y Acciona (-1,86%).

Por su parte, BBVA ha caído un 1,71%, mientras que Sabadell ha corregido un 0,88%. Con las valoraciones actuales, la prima de la OPA se sitúa en el 2,15%.

El resto de las principales bolsas europeas han cerrado igualmente con recortes: Fráncfort ha perdido un 0,56% en la jornada; Milán, un 0,43%; París, un 0,41%; y Londres, un 0,39%.

El barril de Brent se situaba en los 69,25 dólares, un 0,09% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 64,89 dólares, un 0,15% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años se elevaba hasta el 3,333%, mientras que la prima de riesgo frente a su homólogo alemán se situaba en los 55,2 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro se depreciaba un 0,56% frente al dólar, hasta cruzarse en un tipo de cambio de 1,1671 dólares por cada euro.