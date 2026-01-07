El Ibex 35 corrige un 0,29% y cede los 17.600 puntos lastrado por bancos y pese al impulso de Indra

Archivo - Valores del Ibex 35 en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 6 de septiembre de 2021, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha firmado este miércoles su primera sesión en negativo del año con una ligera corrección del 0,29%, hasta situarse en los 17.596,4 puntos, aquejado por los descensos de los valores bancarios y pese al renovado y notable impulso alcista de Indra.

El selectivo nacional ha vuelto a cotizar esta jornada con la atención de los inversores puesta en las continuas tensiones geopolíticas a cuenta de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, así como por el cada vez mayor foco geopolítico en torno a la isla danesa de Groenlandia y los intereses de la Administración Trump sobre ella.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que el Gobierno de Venezuela, actualmente dirigido por la hasta ahora ex 'número dos' de Caracas, Delcy Rodríguez, entregará al país norteamericano "entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado".

"Me complace anunciar que las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, sancionado, a Estados Unidos", ha señalado en su plataforma Truth Social.

El inquilino de la Casa Blanca ha indicado en el mismo mensaje que este crudo "se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos, para garantizar que se utilice en beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos".

En la agenda macroeconómica, este miércoles ha trascendido que la tasa de inflación interanual de la eurozona se habría reducido una décima en diciembre, cuando los precios aumentaron un 2% anual, en línea con el objetivo de estabilidad del Banco Central Europeo (BCE) y el menor incremento del coste de la vida en la región desde el pasado mes de agosto, según la estimación del dato avanzada por Eurostat.

En Estados Unidos, se ha conocido que el sector privado creó 41.000 nuevos puestos de trabajo durante el pasado mes de diciembre frente a los 29.000 empleos destruidos en noviembre, según ha comunicado la consultora ADP.

Asimismo, se ha publicado que el número de puestos de trabajo sin cubrir en Estados Unidos se situó el pasado mes de noviembre en 7,146 millones frente a los 7,449 millones de octubre, según se desprende de los datos publicados por el Departamento de Trabajo.

"Todos estos datos, pero especialmente los de empleo, serán relevantes para las próximas decisiones de la Reserva Federal (Fed), donde actualmente el mercado ve apenas un 20% de probabilidad de recorte de 25 puntos básicos en la reunión del 28 enero, y no descuenta al 100% la próxima bajada hasta junio", han apostillado al respecto los expertos de Banca March.

En el plano empresarial, BBVA ha colocado este miércoles una emisión de 2.000 millones de euros en una emisión de deuda sénior no preferente en un doble tramo, según han informado fuentes financieras a Europa Press.

En este contexto, Indra ha sido el principal valor alcista (+6,96%), por delante de ArcelorMittal (+4,67%), ACS (+4,34%), Solaria (+3,41%), Merlin (+2,48%), Rovi (+2,27%) y Acerinox (+2,15%).

Del lado contrario, Puig ha caído un 3,22%, por delante de Banco Sabadell (-3,15%), Bankinter (-2,61%), Unicaja (-2,38%), BBVA (-2,36%), Repsol (-2,28%), CaixaBank (-2,04%), Mapfre (-1,96%) y Banco Santander (-1,75%).

La mayoría de las plazas europeas de referencia ha cosechado pérdidas: París ha restado un 0,04%; Milán un 0,43% y Londres un 0,74%, mientras que Fráncfort ha sumado un 0,92%.

A la hora de cierre, el barril de Brent registraba una caída del 1,32%, hasta los 59,9 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 56,01 dólares, un 2,02% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años ha cerrado en el 3,25% tras restar dos puntos básicos, con la prima de riesgo respecto al bono alemán en los 44 puntos.

En el mercado de divisas, el euro se mantenía prácticamente estable frente al dólar, al cruzarse en un tipo de cambio de 1,1688 dólares por cada euro.

Por su parte, la onza de oro troy se abarataba un 0,8%, hasta los 4.460 dólares, mientras que el bitcoin se dejaba casi un 2% y se negociaba en los 91.500 dólares.