El Ibex 35 da la bienvenida a 2026 con un leve descenso del 0,06% y consolida los 17.200 puntos

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este viernes, la primera de 2026, con un ligero descenso del 0,06%, lo que le ha permitido mantener la cota de los 17.200 puntos y situarse en los 17.297,8 hacia las 09.00 horas.

Tras el parón por las festividades de fin de año, el mercado retoma hoy la actividad con normalidad, después de la sesión reducida del 31 de diciembre y del cierre total del 1 de enero.

El índice cerró 2025 como su mejor año desde 1993, tras registrar una revalorización acumulada del 49,27% y mantenerse por encima de los 17.000 puntos, un nivel histórico jamás alcanzado antes por el selectivo madrileño.

Este resultado se produjo en un contexto internacional caracterizado por la volatilidad derivada de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, las tensiones comerciales y las incertidumbres en torno a la inteligencia artificial (IA).

En ese marco, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó en el último día del año una prórroga de 12 meses del incremento de aranceles que debía entrar en vigor este jueves, 1 de enero de 2026, y que afectaría a determinados productos de madera, especialmente muebles tapizados, de cocina y tocadores de baño.

En los primeros compases de la sesión de hoy, los mayores ascensos del Ibex 35 eran los de Grifols (+1,73%), Cellnex (+0,69%), Redeia (+0,53%) y Fluidra (+0,43%). Por el contrario, entre los descensos destacaban Naturgy, Aena y ArcelorMittal, con bajadas del 0,46%.

Las principales bolsas europeas iniciaban la jornada con signo mixto: París cedía un 0,16%, Milán retrocedía un 0,04% y Fráncfort se dejaba un 0,03%, mientras que Londres avanzaba un 0,16%.

El precio del barril de crudo Brent, referencia en Europa, ascendía un 0,6%, hasta situarse en 61,21 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, subía también un 0,6%, hasta los 57,79 dólares.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1734 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,325%.