El Ibex 35 se da la vuelta al cierre y cede un 0,10%, hasta los 17.589 puntos

Archivo - Fachada del Palacio de la Bolsa, a 18 de julio de 2023, en Madrid (España). - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha girado a la baja en los últimos minutos de la sesión de este jueves, de forma que tras el toque de campana se ha situado en 17.589,7 puntos, lo que supone una caída del 0,10% respecto al cierre del miércoles.

La jornada bursátil ha estado marcada, como es habitual, por la 'resaca' entre los inversores tras conocer las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), entre las que estuvo dejar sin cambios los tipos de interés.

Los analistas de Renta 4 señalan que la decisión de la Fed ya estaba descontada por el mercado ante la solidez de la economía estadounidense. Sin embargo, destacan el tono "más 'hawkish'" (agresivo) de la reunión, lo que confirma a los inversores que la próxima bajada no se producirá hasta julio.

"De la conferencia del presidente de la Fed, Jerome Powell, lo más significativo fue la cantidad de preguntas que no contestó, ante su negativa a entrar en temas políticos (tras los nuevos intentos de Trump de sacarle de la Fed, el último vía acusación de injustificados gastos en la renovación del banco central), o en lo relativo a su futuro dentro de la Fed (no reveló si continuará como gobernador de la Fed hasta enero de 2028 una vez venza su mandato como presidente en mayo de 2026)", destacan los expertos.

Tampoco hizo ningún comentario sobre los riesgos geopolíticos ni sobre la reciente debilidad del dólar, que se mantiene cerca de los 1,20 dólares por euro, a pesar de que los tipos oficiales de EEUU se hayan mantenido estables.

Como derivada de la debilidad del dólar, Renta 4 señala al riesgo de bajadas de tipos por parte del Banco Central Europeo (BCE) si el euro se sigue apreciando frente a la moneda estadounidense y esto presiona a la baja la inflación. "Este riesgo es el que podría estar detrás del peor comportamiento relativo del Ibex ayer, que responde fundamentalmente a las caídas de los bancos, con elevado peso en el selectivo", agregan los analistas.

Respecto al oro, que había rozado nuevos máximos históricos al cotizar en los 5.600 dólares por cada onza troy, finalmente se situaba en el entorno de los 5.260 dólares al cierre de la sesión europea.

Entre los valores del selectivo español que más han subido se encuentran Repsol (+1,78%), Cellnex (+1,75%), Iberdrola (+0,59%), Telefónica (+0,41%), Enagás (+0,40%) y Aena (+0,39%).

Del lado contrario se han situado Acerinox (-3,43%), Merlin (-2,67%), ArcelorMittal (-2,27%), Grifols (-2%), IAG (-1,85%), Acciona Energía (-1,66%) y Fluidra (-1,60%).

La evolución de las principales bolsas europeas ha sido mixta. Mientras que Londres ha subido un 0,17% y París, un 0,06%, Fráncfort se ha dejado un 2,07% y Milán, un 0,14%.

Respecto al petróleo, el barril de Brent avanzaba un 2,92% al cierre de la sesión europea, hasta los 70,40 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se situaba en 65,10 dólares, un 2,97% más.

La evolución del crudo se produce después de que Trump haya redoblado la presión contra Teherán asegurando que "una flota mayor" que la enviada a Venezuela antes del ataque en el que fue capturado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, se está dirigiendo hacia Irán. También ha amenazado con un ataque "mucho peor" que el ejecutado en junio de 2025 si no hay un acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años ha caído al 3,204%, desde el 3,222% del cierre del miércoles. La prima de riesgo frente a Alemania ha permanecido prácticamente sin cambios, en 36,4 puntos básicos.

Respecto a las divisas, al cierre de la sesión europea el euro también cotizaba estable frente al dólar, cruzándose en un tipo de cambio de 1,1952 dólares por cada euro.