El Ibex 35 se desinfla pese al impulso de Inditex, pero roza sus máximos al filo de los 16.600 puntos

El Ibex 35 ha cerrado este miércoles con un ascenso de un 0,68%, hasta situarse en los 16.585,7 puntos, animado por el impulso de Inditex tras presentar sus cuentas al mercado.

El selectivo nacional, que acumula una racha de ocho sesiones al alza, ha llegado a cotizar en máximos inéditos sobre los 16.750 enteros con avances del 1,7%; sin embargo, por la tarde el índice nacional ha moderado el tono optimista hasta situarse ligeramente por debajo de los 16.600 puntos, nivel en el que ahora figura su máximo histórico vigente.

En lo que va de 2025, el principal indicador de la Bolsa española avanza un 43%.

Inditex se ha disparado casi un 9% tras registrar un beneficio neto de 4.622 millones de euros durante los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal 2025-2026 (entre el 1 de febrero y el 31 de octubre), lo que supone un aumento del 3,9% respecto a un año antes. Además, obtuvo un tercer trimestre de resultados récord tras disparar sus ganancias y ventas.

Así, Inditex ha liderado las subidas del selectivo madrileño con un alza del 8,86%, seguido por Indra (+3,65%), Puig (+1,73%), ACS (+1,5%) y Ferrovial (+1,32%). Por el lado de las caídas, las más destacadas se las han anotado Enagás (-2,4%), Mapfre (-2,22%), ArcelorMittal (-1,88%), Bankinter (-1,36%) y Banco Santander (-1,22%).

Por otro lado, en el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que dará a conocer a principios 2026 al que será el sucesor de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal (Fed) una vez que en mayo de 2026 expire su mandato.

Además, los mercados están pendientes a las negociaciones para llegar a un acuerdo de paz en Ucrania. Los analistas de Renta 4 han recogido que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha afirmado que las conversaciones con EEUU son "constructivas", pero que también "está listo para luchar contra Europa".

En este sentido, hoy los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo (gobiernos) han llegado a un acuerdo para romper con todas las importaciones de gas ruso en 2027, comenzando de manera gradual la desconexión del gas natural licuado, que culminará a más tardar el 31 de diciembre de 2026 y dejando para septiembre de 2027 la eliminación definitiva del resto de importaciones de gas de gaseoducto.

Ligado a la cuestión de Ucrania, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha asegurado este miércoles que dar cobertura a un préstamo para Ucrania respaldado por activos rusos congelados significaría quebrantar la legislación comunitaria.

Así, el precio del barril de crudo Brent, referencia en Europa, subía al cierre de sesión un 0,58% hasta situarse en 62,8 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, registraba un incremento del 0,8% que lo llevaba a alcanzar los 59,12 dólares.

Dentro de la agenda 'macro', esta jornada ha trascendido que la producción industrial de Estados Unidos subió en septiembre un 0,1% tras caer un 0,3% el mes anterior, de acuerdo a la Reserva Federal (Fed); asimismo, se ha conocido que el sector privado del país destruyó 32.000 puestos de trabajo durante el pasado mes de noviembre frente a los 47.000 empleos creados en octubre, según ha comunicado la consultora ADP.

De su lado, la actividad del sector privado de la zona euro alcanzó en noviembre su mayor impulso en 30 meses, gracias a la creciente fortaleza de los servicios, que compensó sobradamente la contracción observada en las manufacturas, según el índice PMI compuesto, elaborado por S&P Global y Hamburg Commercial Bank.

Con el foco en España, el ritmo de crecimiento de la actividad en el sector servicios se moderó ligeramente en noviembre, aunque continuó mostrando su fortaleza, según refleja el correspondiente índice PMI, que acumula ya 27 meses consecutivos de expansión y sugiere un fuerte aumento del PIB para el cuarto trimestre de 2025.

En cuanto al resto de selectivos europeos, esta jornada ha arrojado resultados dispares: Fráncfort ha restado un 0,07% y Londres un 0,1%, mientras que Milán ha sumado un 0,06% y París un 0,16%.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1662 'billetes verdes', un 0,32% más que en la víspera, en tanto que el interés exigido al bono español a 10 años ha cerrado en el 3,217%, sin apenas variación respecto al martes y con la prima de riesgo respecto al bono alemán en los 47,2 puntos.

Por su parte, la onza de oro troy se cotizaba en los 4.210 dólares, un 0,1% más, mientras que el bitcoin crecía un 1%, hasta los 92.500 dólares.