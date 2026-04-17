El Ibex 35 encadena su cuarta semana al alza (+1,54%) tras anunciar Irán que abre el estrecho de Ormuz

Archivo - 30 December 2022, Iran, Strait Of Hormuz: Iranian navy troops take part in the annual military drill in the coastal area of the Gulf of Oman and near the strategic Strait of Hormuz. Photo: Iranian Army Office/ZUMA Press Wire/dpa - Iranian Army Office/ZUMA Press W / DPA - Archivo

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado su cuarta semana consecutiva en positivo, al alcanzar los 18.484,5 puntos, lo que supone un alza del 1,54%, justo tras conocerse la intención de Irán de reabrir el estrecho de Ormuz. Respecto al cambio diario, el alza este viernes ha sido de un 2,18%.

De esta forma, el selectivo de las bolsas y mercados españoles ha recuperado todo el terreno perdido tras el inicio del conflicto a finales de febrero e inicios de marzo. Además, se encuentra cerca de los máximos históricos que había logrado el 26 de febrero, cuando cerró en 18.496 puntos.

Esta tarde, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha anunciado que las autoridades de la República Islámica han decidido abrir "completamente" el estrecho de Ormuz a la navegación comercial mientras dure alto el fuego pactado con Estados Unidos.

En su primera respuesta al anuncio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado la reapertura del paso, "listo para el tránsito total", según reza su mensaje en sus redes sociales, en el levantamiento provisional de un bloqueo que ha permanecido en vigor aproximadamente un mes entero.

El mandatario estadounidense ha agregado poco después que mantendrá su bloqueo sobre el perímetro del estrecho hasta que terminen sus negociaciones con Irán.

En este contexto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, han anunciado este viernes la puesta en marcha de una misión naval con carácter "neutral" que "acompañe y proteja" a los buques mercantes que transiten por el golfo Pérsico, en medio del proceso diplomático de una serie de aliados para contribuir a la libre navegación por el paso de Ormuz.

En todo caso, el avance bursátil de la semana ya venía de antes. "El miedo a quedarse fuera del mercado está llevando a los inversores a protagonizar una de las rachas alcistas más destacadas de los últimos años", ha explicado el analista de XTB, Manuel Pinto.

En este contexto, Amadeus ha sido el principal valor alcista en la semana, con una subida acumulada del 10,64%; por delante de Indra (+8,92%), Grifols (+7,97%), IAG (+5,63%), Banco Santander (+5%) y Colonial (+4,3%).

Del lado contrario, se han situado Repsol (-8,7%), Enagás (-4,81%), Endesa (-4,28%), Cellnex (-3,96%), Iberdrola (-2,56%) y Logista (-2,22%).

Respecto a la evolución diaria, los principales alzas son IAG (+5,94%), Banco Santander (+4,90%), ArcerlorMittal (+4,71%), Acerinox (+4,06%), Amadeus (+3,93%) y Fluidra (+3,92%). Del lado contrario estaban Repsol (-5,78%), Cellnex (-2,63%), Solaria (-2,34%), Enagás (-2,15%) y Acciona Energía (-1,45%).

Respecto al resto de los principales mercados europeos, Londres ha acabado subiendo un 0,73% este viernes; París, un 1,97%; Fráncfort, un 2,27%; y Milán, un 1,75%.

En el mercado de materias primas, el barril de Brent caía al cierre de la sesión europea un 10,67%, hasta los 88,81 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 82,86 dólares, un 12,49% menos.

Respecto a la renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años ha alcanzado el 3,389%, frente al 3,482% del cierre del jueves. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán ha caído en más de dos puntos, hasta los 45 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,15% frente al dólar, hasta cruzarse en un tipo de cambio de 1,1797 dólares por cada euro.