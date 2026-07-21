El Ibex 35 enfila los 19.400 puntos en la media sesión tras subir un 0,82%, con el petróleo en 90 dólares

Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid. - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba en la media sesión de este martes con una subida del 0,82%, lo que ha llevado al selectivo nacional no solo a retomar los 19.300 puntos sino a poner rumbo hacia la cota de los 19.400. En concreto, el índice español se situaba a las 12.00 horas en los 19.364,7 enteros en una jornada marcada de nuevo por el precio del crudo, que se mantiene próximo a los 90 dólares el barril al calor de la escalada del conflicto en Oriente Próximo.

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha llevado a cabo este martes nuevos ataques contra activos militares de Estados Unidos (EEUU) en Bahréin y Kuwait, esta vez con una declarada intención de crear una "noche negra" para las tropas norteamericanas, con bombardeos dirigidos a sistemas de defensa y radares estadounidenses.

En una operación justificada bajo el propósito de "castigar al Ejército estadounidense asesino de niños por perturbar la seguridad del estrecho de Ormuz y violar partes" de Irán, la Guardia Revolucionaria ha acometido tres ataques, uno contra Bahréin y otros dos contra Kuwait, en los que ha buscado crear una "noche negra" para los radares y defensas de EEUU en la región.

"Con el fin de allanar el camino para futuras operaciones a gran escala y eliminar los obstáculos para alcanzar objetivos con precisión, un sistema de defensa y un radar estadounidenses en Al Muharraq, Bahréin, han sido completamente destruidos", ha asegurado el órgano militar en un comunicado recogido por la agencia iraní Tasnim, vinculada a la propia Guardia.

Las represalias se suceden tras la nueva ofensiva de bombardeos de la noche del lunes ejecutada por el Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM) sobre territorio iraní, en la décima noche consecutiva de ataques.

"Hoy a las 16.00 horas costa este (22.00 hora peninsular española) las fuerzas estadounidenses han iniciado una nueva ola de ataques contra Irán por orden del comandante en jefe", publicó el CENTCOM en redes sociales.

En este contexto, el precio del Brent --de referencia en Europa-- subia a las 12:00 horas un 0,15%, hasta los 89,45 dólares el barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, cotizaba sobre los 83,82 'billetes verdes', tras encarecerse un 0,7%.

En el plano macroeconómico, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha informado de que el déficit comercial de España ascendió en los cinco primeros meses de 2026 a 25.094 millones de euros, tras incrementarse en 3.570 millones respecto al mismo periodo de 2025, lo que supone un aumento del 16,6% interanual.

De este modo, en la apertura de la sesión de este martes, Caixabank se posicionaba como el valor que más se apreciaba (+2,92%), seguida de Acciona Energía (+1,97%), Bankinter (+1,53%), Indra (+1,47%) y Unicaja (+1,36%). En el lado opuesto, Cellnex encabezaba las caídas (-2,6%), por delante de Logista (-1,91%), Telefónica (-1,51%), Amadeus (-1,32%) y Colonial (-0,99%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas mostraban signo positivo en la media sesión. Así, el Ftse100 de Londres se elevaba un 0,26% a las 12.00 horas; el parisino CAC 40, un 0,3%; el Dax alemán, un 0,38%; y el Mib italiano, un 0,62%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años subía hasta el 3,613%, llevando la prima de riesgo --el diferencial respecto a las obligaciones del Estado de Alemania con igual plazo-- hasta los 45,83 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro avanzaba en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1425 'billetes verdes' (+0,1%).