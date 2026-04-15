El Ibex 35 entra en terreno negativo en la media sesión, cede un 0,54% y pierde los 18.200 puntos

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MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 caía un 0,54% en la media sesión de este miércoles, a pesar de que en la apertura registraba una evolución plana, situándose así en los 18.186,6 puntos, con la atención de los inversores fija en Irán y los efectos de segunda ronda derivados del precio del crudo.

En las últimas horas se ha conocido que el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) ha asegurado haber bloqueado los puertos de Irán, así como "paralizado por completo" el comercio económico que "entra y sale" del país asiático por mar.

"En menos de 36 horas desde que se aplicó el bloqueo, las fuerzas estadounidenses han paralizado por completo el comercio económico que entra y sale de Irán por mar", ha subrayado el Centcom en un comunicado difundido en sus redes sociales, donde ha estimado que "el 90% de la economía" de Teherán depende del comercio internacional por mar.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó el pasado domingo a la Armada estadounidense el comienzo de un cierre perimetral del estratégico estrecho de Ormuz, por donde circula una cuarta parte del petróleo y el gas mundial. El Centcom, que afirma apoyar la "libre navegación" hacia y desde puertos no iraníes, ha asegurado este martes que "ningún buque" ha logrado "pasar el bloqueo estadounidense", cumplidas ya más de 24 primeras horas del mismo.

En paralelo, Trump ha subrayado esta madrugada que la guerra en Irán, ahora contenida por un alto el fuego temporal, está "muy cerca de terminar". "Creo que está a punto de terminar, es decir, considero que está muy cerca de terminar", ha manifestado el inquilino de la Casa Blanca en una entrevista con la cadena Fox.

Horas antes, el mandatario estadounidense apuntó a nuevas conversaciones con la República Islámica dentro de "dos días" en Pakistán, tras las infructuosas negociaciones del pasado sábado en la capital, Islamabad. "No hemos terminado, pero ya veremos qué pasa", ha espetado el presidente norteamericano agregando que, a su juicio, el Ejecutivo iraní "está desesperado por llegar a un acuerdo".

En este contexto, los valores que más subían del selectivo eran Solaria (+2,55%), Acciona Energía (+2,11%), Indra (+1,57%), Grifols (+1,56%), Amadeus (+1,20%) y Acciona (+0,67%).

Del lado contrario se situaban BBVA (-1,54%), Mapfre (-0,90%), Enagás (-0,87%), Banco Santander (-0,86%), Repsol (-0,85%) y Ferrovial (-0,85%).

La evolución en el resto de las principales bolsas europeas era mixta. Londres subía un 0,03% y Fráncfort, un 0,04%; mientras que París se dejaba un 0,65% y Milán, un 0,16%.

Respecto al petróleo, el barril de Brent cotizaba en la media sesión europea en los 96,12 dólares, un 1,40% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 92,27 dólares, un 1,07% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,483%, frente al 3,468% del cierre del martes. De esta forma, la prima de riesgo se elevaba en ocho décimas, hasta situarse en 45,2 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,13% frente al dólar, hasta registrar un tipo de cambio de 1,1780 dólares por cada euro.