El Ibex 35 gira a la baja al cierre y acaba cayendo un 0,64%, hasta los 17.440 puntos

Interior del Palacio de la Bolsa de Madrid, a 20 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este martes con una caída del 0,64%, hasta situarse en los 17.444,3 puntos, pese a que en el primer tramo de la jornada había llegado a superar los 17.800 enteros.

El contexto bursátil sigue marcado por la volatilidad geopolítica. El presidente de EEUU, Donald Trump, reiteró ayer su ultimátum a Irán, que finaliza a las 2.00 de la madrugada de este martes hora española, por el que exige al país centroasiático la apertura del estrecho de Ormuz, ruta comercial por la que circula en torno a una quinta parte del petróleo y el gas mundial.

Las tensiones se han recrudecido después de que Trump haya amenazado con que "toda una civilización morirá esta noche", a pocas horas del fin de su ultimátum a las autoridades de Irán en plena ofensiva junto a Israel contra el país asiático, antes de adelantar que en las próximas horas se vivirá "uno de los momentos más importantes" en la historia mundial.

Además, Estados Unidos ha decidido bombardear la isla de Jark, de importancia estratégica para Irán al ser la vía de exportación de buena parte de su crudo.

"Es probable que las bolsas se recuperen, lideradas por los sectores cíclicos y aquellos sensibles al precio del petróleo y a los tipos de interés, como financieros, industriales, viajes y lujo. Se espera que unos precios del petróleo más bajos reduzcan las expectativas de inflación y, en consecuencia, los niveles futuros de tipos de interés y los rendimientos de la deuda", señala el responsable de inversión en Edmond de Rothschild, Nicolas Bickel.

En este contexto, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, ha avisado de que el mundo se enfrenta a una triple crisis, que afecta al petróleo y al gas, pero también a los alimentos, cuya gravedad va más allá que "las de 1973, 1979 y 2022 juntas".

En el terreno macro español, el Tesoro Público ha colocado este martes 6.439,25 millones de euros en una nueva subasta de letras a seis y doce meses, en el rango máximo previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad a los niveles más altos en el último año y medio.

Los principales valores alcistas este martes han sido Cellnex (+1,29%), Unicaja (+1,01%), Telefónica (+0,65%), BBVA (+0,64%) y Fluidra (0,59%).

Del lado contrario se han situado Amadeus (-2,68%), CaixaBank (-2,60%, incluyendo el efecto 'ex dividendo'), Rovi (-2,18%), Puig (-1,94%), IAG (-1,88%) y Grifols (-1,69%).

El resto de los principales mercados europeos también ha cerrado en negativo. Londres ha caído, un 0,84%; París, un 0,67%; Fráncfort, un 1,06%; y Milán, un 0,47%.

Además, el barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI) ha ahondado en su 'sorpasso' al barril de Brent, al cotizar en 115,73 dólares al cierre de la sesión europea (+2,90%), en comparación con los 110,2 dólares de su homólogo de referencia para Europa. Tradicionalmente, el barril de WTI siempre ha sido más económico que el Brent. El 'sorpasso' tiene que ver con una combinación de factores muy coyunturales, como un cambio en la referencia de contratos, no por un cambio estructural en la jerarquía entre ambos crudos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años ha alcanzado el 3,567%, frente al 3,474% registrado al cierre del lunes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se mantenía casi sin cambios en 48,3 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro se apreciaba un 0,28% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1573 dólares por cada euro al cierre de la sesión europea.