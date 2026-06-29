El Ibex 35 lucha por recuperar los 19.400 puntos en la media sesión, con el crudo en 72 dólares

Archivo - Interior del Palacio de la Bolsa de Madrid, a 20 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba en la media sesión de este lunes con un retroceso del 0,43%, hasta situarse en los 19.341,80 puntos, con el precio del petróleo aún por debajo de los 73 dólares en un contexto marcado por el recrudecimiento del conflicto en Oriente Próximo.

En este contexto, el barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, se encarecía un 1,28%, llegando a cotizar en los 72,91 dólares en la media sesión, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, cotizaba sobre los 70,42 dólares, con un alza del 1,72%.

La subida del precio del petróleo en las primeras horas de este lunes se produce tras los últimos bombardeos de este fin de semana en Oriente Próximo, en los que Washington justifica su actuación como respuesta a nuevos ataques iraníes a barcos en el estrecho de Ormuz.

No obstante, según un funcionario norteamericano, EEUU e Irán "cesarán" las hostilidades y "continuarán las conversaciones técnicas" sobre su memorando de entendimiento, mientras que las embarcaciones "podrán moverse libremente".

"Está previsto que continúen las conversaciones técnicas sobre todos los aspectos del memorando de entendimiento. Ambas partes cesarán las operaciones por el momento y los buques podrán circular libremente", ha afirmado.

Los analistas de Renta 4 señalan que "aun así, el transporte marítimo comercial a través del Estrecho se ha ralentizado tras la inseguridad que generan los recientes ataques a buques mercantes".

Los inversores estarán pendientes esta semana del estreno del presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, este miércoles en el panel de Sintra junto a sus homólogos del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, del Banco de Inglaterra y del Banco de Canadá. Se trata de su primera aparición pública fuera de Estados Unidos desde que tomó posesión a mediados de mayo.

Por otra parte, en el terreno empresarial, Cellnex ha indicado que abonará el próximo 15 de julio un dividendo bruto de 0,376 euros por acción como parte del segundo tramo del reparto de la reserva de prima de emisión.

En el plano 'macro', se ha conocido que el Gobierno mejorará cuatro décimas su previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) español este año, hasta el 2,6%, en el marco del nuevo cuadro macroeconómico que acompañará a los Presupuestos Generales del Estado de 2027.

De su lado, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha informado de que el Índice de Precios de Consumo (IPC) mantuvo su tasa interanual en junio en el 3,2% por tercer mes consecutivo en pleno 'shock' energético por la guerra en Irán.

Asimismo, el INE ha apuntado que las ventas del comercio al por menor en España registraron un descenso interanual del 0,4% en mayo, tasa seis décimas inferior a la del mes previo.

Volviendo a la Bolsa española, los valores más alcistas en la media sesión eran Solaria (+1,86%), Puig (+1,82%), Repsol (+1,60%) y Acciona Energía (+1,12%). De su lado, Redeia encabezaba los descensos (-3,24%), seguido de Cellnex (-2,60%), Inditex (-2,25%), Sacyr (-2,21%) y Telefónica (-1,92%).

El resto de las principales plazas europeas cotizaban con signo mixto: el británico FTSE 100 cedía un 0,18%, el francés Cac 40 descendía un 0,36%, el alemán Dax subía un 0,12%, el italiano FTSE MIB avanzaba un 0,15% y el Euro Stoxx 50 bajaba un 0,03%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano con vencimiento a 10 años ha alcanzado el 3,355%, desde el 3,340% registrado al cierre del viernes. De esta forma, la prima de riesgo se situaba en los 49,2 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,15% frente al dólar al cierre de la sesión europea, hasta cotizar a un tipo de cambio de 1,1402 dólares por cada euro.